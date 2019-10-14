РФ подписала с Саудовской Аравией Хартию сотрудничества стран-производителей нефти

Эр-Рияд, 14 октября. Представители России и Саудовской Аравии подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти. Стороны заключили соглашение во время визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

Хартию со стороны Москвы подписал глава Минэнерго Александр Новак. Кроме этого документа, стороны поставили подписи на протоколе о сотрудничестве в области энергетики.

Среди других подписанных документов — заявление о намерениях между Роскосмосом и Саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и пилотируемой космонавтики, а также программа стратегического сотрудничества высокого уровня Москвы и Эр-Рияда в рамках Совместной межправительственной комиссии.

Напомним, российский лидер прибыл в Эр-Рияд в понедельник. В ходе государственного визита он проведет переговоры с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. На переговорах, как ожидается, будут затронуты вопросы координации действий сторон для стабилизации цен на нефть, положения дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирования.

С собой президент привез для короля уникальный подарок — камчатского кречета по имени Альфа. Птица является символом власти, солнца и света. В честь Путина у дворца «Аль-Ямама» прозвучали фанфары, а встречающие главу государства приветствовали его на русском языке.

Ранее президент России дал интервью арабским СМИ, в котором высоко оценил экономические отношения РФ, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.