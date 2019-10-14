Русский крейсер «потопил» конгрессмена США

Американский конгрессмен Брайан Маст 13 октября в своем Twitter поздравил ВМС США с 244-й годовщиной их создания. И все бы ничего, если бы на опубликованном Мастом плакате не красовался… флагманский корабль Северного флота России — тяжелый атомный ракетный ордена Нахимова крейсер «Петр Великий».

Конечно, конгрессмен оконфузился. Но тем самым он подарил Федеральному агентству новостей неплохую тему для размышлений.

Дураки и картинки

Перефразируем известную фразу: в мире медиа существуют две беды — дураки и картинки. Причем первые могут появляться как в результате вполне сознательных действий, направленных на создание заведомой дезинформации, так и вследствие банального непрофессионализма, порождающего удивительные фото- и видеоперлы.

Например, украинский фотокорреспондент Глеб Гаранич приезжает в грузинский Гори во время августовской войны в Южной Осетии 2008 года, делает там постановочные фото с «гражданскими жертвами бомбежки» и отправляет свои снимки агентству Reuters как документальные свидетельства «бесчинств русских агрессоров».

Или возьмем инцидент с якобы «химической атакой» правительственных сирийских войск 7 апреля 2018 года в городе Дума вблизи Дамаска. По ее горячим следам сирийская оппозиция и «Белые каски» немедленно опубликовали видео, «подтверждающее» газовую атаку со стороны САА. Последующее расследование доказало, что видеоролик был подлинным — вот только в кадре оказались люди, не отравленные газом, а страдающие от гипоксии, которую вызвала пыль, поднявшаяся из-за артобстрела и разнесенная сильным ветром. Проще говоря, видеодоказательство «химатаки» являлось фальсификацией.

Понятно, что ни Гаранича, ни снимавшего в Думе кашляющих людей видеооператора обвинить в отсутствии профессионализма нельзя. Оба, надо полагать, получили достойное финансовое вознаграждение за труды свои «тяжкие». Перед упомянутыми фигурантами изначально не стояла задача показа правдивой картины происходящего. Так что если этих творцов дезинформации и можно называть «дураками», то исключительно в кавычках.

Другое дело — сотни и тысячи сотрудников СМИ, деятелей искусства, а также официальных лиц, в силу непрофессионализма неосознанно приложивших руку к созданию недостоверного иллюстративного материала. Так сказать, по недомыслию.

Тут сразу приходит на память отечественная практика грубых ошибок, связанных с атрибуцией того или иного изображения военнослужащих, вооружения и военной техники. Особенно этим у нас грешат плакаты, посвященные Дню Победы.

Чего на них только не увидишь в обрамлении георгиевских лент! И силуэты американских морпехов, водружающих на Иводзиме американский флаг. И немецкого солдата с гранатой под слоганом «Спасибо деду за Победу!» И немецких же пилотов бомбардировщика, увенчанных надписью «Они сражались за Родину!» И британских артиллеристов, лупящих из орудия посреди африканских песков под девизом «Слава 9 Мая!»

Не избежало ляпов и современное отечественное монументальное искусство. Доказательством тому — открытый в 2017 году в Москве монумент Михаилу Калашникову работы скульптора Салавата Щербакова. Вскоре после открытия монумент попался на глаза военному историку Юрию Пашолоку, заметившему, что вместо чертежа автомата Калашникова памятник украшала схема немецкой штурмовой винтовки StG 44 конструкции Хуго Шмайссера.

Если б не внимательность историка, эта ошибка до сих пор красовалась бы на барельефе монумента, подкрепляя тем самым весьма распространенную на Западе сплетню о том, будто Михаил Калашников «украл» устройство своего автомата у Шмайссера.

А уж сколько военно-исторических ляпов можно отыскать в современной отечественной кинопродукции… Да и бильд-редакторы наших СМИ нередко «отжигают», иллюстрируя тексты о перспективном гиперзвуковом оружии фотографией зенитной управляемой ракеты 1960-х годов или «втыкая» в коллаж, посвященный Черноморскому флоту, атомный подводный ракетоносец.

Подобные ошибки встречаются так часто, что многим россиянам даже стало казаться: примеры «иллюстративного» непрофессионализма встречаются исключительно в России. Тем удивительнее для них выглядят ляпы, допускаемые «за кордоном».

Кавалер «Бронзовой звезды»

Наверное, здесь не последнюю роль играет до конца не изжитый синдром «преклонения перед заграницей», когда кажется, что у нас все плохо, а вот «там» все хорошо. Но, как известно, все мы люди, поэтому «там» ситуация с «иллюстративными» ляпами ничуть не лучше.

То есть это общая беда, просто о ситуации у нас мы знаем больше, а о том, что творится за границей, — меньше. Но там тоже творятся «чудеса», да еще какие! Причем не только в легендарном разделе «голливудских ляпов о России», с их русскими агентами по имени «Ащьф Лштшфум». Лишним доказательством этого как раз и явилось поздравление, размещенное конгрессменом США Мастом.

Текстовая часть его поздравления была безупречной:

«С днем рождения U.S. Navy! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей».

А вот иллюстрация под текстом подкачала. Все же российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 (шифр «Орлан»), мягко говоря, имеет к U.S. Navy весьма опосредованное отношение.

При этом заметим, что сам Брайан Маст к военной тематике отношение имеет самое прямое. До того как стать конгрессменом, он успел побывать военным инженером, затем — специалистом по обезвреживанию боеприпасов, поучаствовать в боевых действиях в Афганистане, лишиться в результате подрыва на мине обеих ног и, наконец, уволиться со службы в звании штаб-сержанта, заработав четвертую по значимости боевую награду в ВС США — «Бронзовую звезду», а также «Пурпурное сердце» и иные медали.

Можно, конечно, сказать, что американские конгрессмены, даже если они окончили военный университет, не обязаны разбираться в типах, классах и госпринадлежности боевых кораблей. Но тут есть ряд нюансов.

Маст не просто выбрал изображение какого-то там боевого корабля. Он выбрал фотографию именно тяжелого атомного ракетного крейсера, являющегося самым большим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире. Недаром, согласно англоязычной терминологии, «Петр» именуется не «тяжелым», а «линейным крейсером». Подобных «Петру» кораблей в составе U.S. Navy нет. При этом автор поздравления старательно заретушировал «не американский» бортовой номер «Петра Великого».

То есть Маст прекрасно осознавал, какой и чей корабль запечатлен на использованной им фотографии. Но, видимо, сфотографированный летом 2017 года на рейде Кронштадта во время праздновании Дня Военно-морского флота РФ «Петр» настолько впечатлил американского конгрессмена, что он не удержался от искушения позаимствовать снимок…

«Отличная работа, агент Маст!»

Неизвестно, сколько бы времени творчество Маста украшало собой Twitter, но на публикацию конгрессмена довольно быстро набрел разбирающийся в теме военный обозреватель издания Politico Дейв Браун. Он немедленно прокомментировал увиденное репликой:

«Это российский линейный крейсер «Петр Великий».

После этого, да еще и с учетом царящей в американских СМИ антироссийской истерии, ляп Маста не мог не перерасти в скандал. Под публикацией конгрессмена и комментарием Брауна стали множиться весьма примечательные высказывания американцев и других пользователей Twitter.

Маста обвиняли в том, что он «получил 2400 долларов от русской мафии». Над ним потешались: «Да-да, «Петр Великий» — это очень известный американский моряк!» Ему авторитетно указывали: «Автор, на крейсере — русский флаг!». Ему ставили диагноз: «Это ошибка по Фрейду». У него в комментах откровенно дурачились: «Spasibo, comrade!» Наконец, его даже немного жалели: «Похоже, Маста потопил русский крейсер…»

Предположительно где-то после глупого замечания «Маст — республиканец, поэтому его офис, видимо, облеплен плакатами ВМФ России» терпение ветерана войны в Афганистане лопнуло, и он поправил свой пост, заменив фотографию «Петра Великого» на официальный проморолик ВМС США. Однако пользователи соцсети заметили подмену и продолжили активно участвовать в стихийном соревновании на звание автора самого остроумного комментария, чем и продолжают заниматься до сих пор.

Такова расплата за некомпетентность, при всем уважении к службе, ранам и наградам господина Маста. Его пример — другим наука. Пожалуй, этот вывод можно считать самым подходящим завершением данного текста.