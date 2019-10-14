Анна Семак рассказала, что в детстве ее часто называли сумасшедшей

Санкт-Петербург, 14 октября. Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака рассказала, что в детстве над ней смеялись, а в юности называли «Аня ку-ку». Об этом Анна Семак сообщила в своем Instagram.

Сегодня в социальной сети Анны появился пост, в котором она поделилась, почему собирается усыновить темнокожего ребенка, как отреагировали близкие на удочерение ребенка со сложным диагнозом и как на ее амбиции и мечты реагировали школьные товарищи.

«В детстве надо мной очень часто смеялись и называли сумасшедшей оттого, что я говорила невообразимые вещи», — пишет Анна.

По словам Анны, она и в более старшем возрасте пугала сверстников своим грандиозными планами, которые никак не могли уложиться в их головах.

«В юности ко мне прочно прилепилось прозвище «Аня ку-ку», потому что я продолжала пугать людей своими грандиозными планами, никак не укладывающимися в их сознании», — делится жена Семака

Семак рассказала, что и сейчас ее порой называют сумасшедшей. Но Анну эту ни капли не трогает, так как многих по-настоящему великих людей тоже считали сумасшедшими.