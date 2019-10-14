Эксперт назвал стрельбы «Калибрами» в Восточном Средиземноморье сдерживающим фактором

Учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» показывают готовность российского военного руководства, включая министра обороны Сергея Шойгу, защищать национальные интересы России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Стрельбы «Калибрами»

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье крылатыми ракетами «Калибр» и зенитными комплексами. Об этом рассказал командир корабля Антон Куприн.

«Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России», — сообщил он.

Кроме того, он добавил, что по пути в Тартус «Адмирал Макаров» доставил на греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, главную икону ВМФ — образ святого апостола Андрея Первозванного.

До конца 2019 года фрегат будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.

Защита национальных интересов

Как отметил Сергей Простаков, средиземноморский регион остается одним из важнейших для мировой политики и экономики, несмотря на повышение значимости других центров. Россия имеет многовековой опыт военного присутствия в Средиземноморье, и каждый его этап был связан с глобальными историческими изменениями.

«В наше время импульс к присутствию российского флота и осознанию его крайней необходимости для мировой безопасности придали события в Сирии. Российский ВМФ получил в ходе сирийской операции ценный опыт. Но постоянное совершенствование военной техники и мысли, а также защита интересов страны требуют продолжения присутствия российских кораблей в Средиземноморье для обеспечения безопасности региона и поддержания боеготовности флота», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, стрельбы, произведенные «Адмиралом Макаровым», показывают и готовность использовать грозное российское оружие, ракеты типа «Калибр», различными родами войск страны. На данный момент возможность их применения является одним из основных сдерживающих факторов для Запада. Его страны явно не достигли своих целей, которые ставили, провоцируя сирийский конфликт, рассчитывая на безнаказанность и свое подавляющее военное преимущество, испарившееся при появлении серьезного российского контингента.

«Продемонстрированные российским фрегатом боевые возможности показывают то, что флот страны постоянно развивается, как и другие рода войск при министре обороны Шойгу. А гражданско-просветительская миссия «Адмирала Макарова» на греческий остров Корфу показывает, что главной заботой российских вооруженных сил являются мир и безопасность, а не развязывание агрессии», — заключил Сергей Простаков.

Министр обороны Сергей Шойгу не раз демонстрировал готовность России вести переговоры по формированию новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но на случай, если Запад откажется решать вопрос дипломатическим путем, у российской стороны уже подготовлен ответ — С-500.