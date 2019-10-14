Юрист рассказал, какой срок грозит убийце школьницы из Саратова

Москва, 14 октября. Михаил Т., которого обвиняют в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, может получить от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал юрист, адвокат и правозащитник Матвей Цзен.

«Если исходить из того, что сексуального насилия над девочкой не было, действия преступника квалифицируются по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Это квалифицированное убийство, убийство малолетнего (так как девочке было меньше 12 лет)», — пояснил Цзен.

За это преступление законом предусмотрены такие виды наказания, как лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение.

«Либо смертная казнь, но такое наказание не назначается в силу действующего моратория на применение смертной казни», — добавил юрист.

Скорее всего, убийца получит пожизненное заключение, полагает Цзен.

«Если бы дело не имело общественного резонанса, я бы предполагал, что суд назначит порядка двадцати лет лишения свободы», — отметил адвокат.

Похожее по масштабу общественного резонанса преступление произошло в 2008 году. Тогда была убита и изнасилована 15-летняя Анна Б. Тогда судом не было назначено пожизненного заключения.

Однако с 2008 года в российском социуме произошли серьезные изменения.

«Наше общество гуманизируется. Возможно, моя мысль покажется парадоксальной, но я считаю, что общественное требование смертной казни, как и возражения против возвращения смертной казни, свидетельствует о гуманизации нашего общества», — уверен Цзен.

Сейчас в российском обществе четко сформировано понятие приоритета человеческой жизни, убежден правозащитник.

«Одни говорят: если человек убил другого человека, он заслуживает смерти, потому что он покусился на самое дорогое, что у нас есть, на человеческую жизнь. Другие же говорят: поскольку высшая ценность нашего общества — человеческая жизнь, мы не можем никого приговаривать к смертной казни. То есть фактически люди говорят об одном и том же, но с разных сторон», — пояснил свою мысль юрист.

Вспоминая дело Анны Б., юрист подчеркивает: тогда вопрос о приоритете человеческой жизни не поднимался.

«Людям в голову не приходило требовать применения к преступнику смертной казни или даже пожизненного заключения. Обществом считалось нормальным, что человек просто получит за это преступление 20 лет. Моя оценка общественной реакции такая, что сама дискуссия о возвращении смертной казни свидетельствует о гуманизации нашего общества и является положительным моментом», — констатировал Цзен.

Однако введение смертной казни в ближайшее время юрист считает маловероятным.

Кроме того, по мнению Цзена, ныне действующий Уголовный кодекс нуждается в глубоком реформировании.

«Уголовный кодекс — это комплексный документ. В него заложено несколько концепций, — поясняет правозащитник. — Одна из концепций — это концепция иерархии наказаний. За самые тяжкие преступления мы имеем самые тяжкие наказания».

Именно поэтому первой статьей Уголовного кодекса является статья за убийство, что символически подчеркивает важность и ценность человеческой жизни.

«Когда принимался Уголовный кодекс, за убийство максимальный срок был 15 лет. А вот за квалифицированное убийство можно было дать пожизненное. Но при этом все остальные наказания были пропорционально меньше», — отмечает Цзен.

При принятии кодекса максимальное наказание по делам о наркотиках ограничивалось десятью годами лишения свободы.

«Сейчас же по большинству статей, связанных со сбытом наркотиков, десять лет — это минимальное наказание. А по некоторым статьям предусмотрено даже пожизненное лишение свободы», — констатировал Цзен.

В результате концепция ценности человеческой жизни в Уголовном кодексе была размыта.

«Человек, убивший другого человека, может получить меньше чем лицо, продавшее этому человеку наркотическое вещество. Внутренняя логика документа потеряна», — уверен правозащитник.

Кроме того, за годы, прошедшие с момента принятия действующего Уголовного кодекса общество серьезно поменялось.

«Люди говорят, что не нужно сажать людей за экономические преступления и в то же время говорят, что если человек убил другого человека, он должен сесть пожизненно», — указывает Цзен.

Отдельный вопрос вызывает и то обстоятельство, что убийца малолетней школьницы Лизы в Саратове оказался на свободе по сути без присмотра.

«Очевидно, что он не раскаялся и представлял опасность для общества. Почему этого никто не видел? Почему не было какого-то контроля над ним и почему он получал такие маленькие сроки за свои предыдущие преступления?» — задается вопросами правозащитник.

Вечером 10 октября в Саратове было найдено тело третьеклассницы Лизы К. По предварительной версии, Михаил Т. 1984 года рождения задушил ребенка и спрятал тело в одном из закрытых гаражей рядом со школой, в которой училась девочка. Школьницу искали сотни волонтеров по всему Саратову.

Мать убийцы саратовской школьницы больна неизлечимым психическим заболеванием и состоит на учете в психдиспансере.

Сам убийца еще с раннего возраста проявлял агрессию к окружающим.