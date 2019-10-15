Сирийская армия прибыла в город Айн-Исса после ухода курдских радикалов

Дамаск, 15 октября. Силы сирийской правительственной армии прибыли в город Айн-Исса в северной части провинции Ракка после ухода оттуда курдских формирований «Демократических сил Сирии». На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Десятки сирийских солдат прибыли на машине и грузовике к въезду в город к северу от Ракки, где их приветствовали сотни мирных жителей, которые заявили о своей поддержке развертывания сирийской армии в провинции.

Солдаты подняли сирийские и российские флаги по прибытии на окраину Айн-Иссы, которая была ранее центром курдской оккупации в регионе. Стоит отметить, что в этом населенном пункте находится лагерь, где содержатся семьи боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство1». Многие жители также подняли сирийский флаг в ряде государственных учреждений, в том числе в школах региона.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в освобожденном городе:

Накануне сирийские войска выдвинулись в северные районы для защиты мирного населения от нападок курдских боевиков.

Напомним, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции, получившей название «Источник мира», на севере Сирии. Как сообщал турецкий глава, Анкара стремится очистить территории вдоль границы с Сирией от террористической угрозы, в первую очередь — от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Сирийских демократических сил» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.