Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре

Москва, 14 октября. Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе могли бы состояться в ноябре. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

«Нужно провести встречу в «нормандском формате», наверное, в ноябре», — сказала Берманн в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ, Франции, Германии и Украины выступают за возобновление переговоров в «нормандском формате».

Позднее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки» украинская сторона может предпринять попытки пересмотра предыдущих договоренностей. Министр подчеркнул, что Москва сделает все, чтобы этого не допустить.

1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году лидеры России, Франции, Германии и Украины провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны в Донбассе.