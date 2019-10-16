В президентской гонке США примут участие кандидаты-пенсионеры. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

О лауреатах Нобелевской премии, выборах президента-пенсионера в США и очередном скандале с данными в Google расскажет журналист Александр Малькевич в новом выпуске «Слово на свободе».

Лауреаты Нобелевской премии

Совсем недавно объявили лауреатов Нобелевской премии. Это повод обсудить саму премию, ведь изначально у нее был высокий смысл. Ее вручали политикам и общественным деятелям, которые приложили гигантские усилия для того, чтобы остановить вооруженные конфликты по всему миру. В XX веке появилось очень много значимых лауреатов, а в веке XXI — путь премии в сторону девальвации.

Кофи Аннан, генсек ООН того времени, в 2001 году получил премию за «укрепление мира во всем мире». При этом он реально не сделал ничего. В 2006 году он ушел в отставку за обвинение в адрес ООН за неспособность предотвращать и урегулировать вооруженные конфликты. То есть пять лет он лаурятствовал, потом все признали, что он ничего не может сделать. Не говоря о том, что, когда он был заместителем генсека ООН, в 1994 году, произошел страшный геноцид в Руанде, в результате которого погибли около миллиона человек.

В 2006 году Мухаммад Юнус — «пионер микрофинансирования и микрокредитования» в Бангладеш. То есть кредит, при котором 50% годовых, это вклад в развитие мира. В следующем году лауреатом стал бывший вице-президент США Альберт Гор. Он косил под эколога и награду фактически получил за платные лекции и съемку документального фильма о глобальном потеплении. Кстати, он также удостоился премии Оскар.

И в 2009 году через несколько месяцев после вступления в должность президента премию получил Барак Обама за «выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». В чем это заключалось, никто так и не понял. Обама не только для мира ничего не сделал, но и развязал огромное количество новых конфликтов.

Поэтому в этом году была очень серьезная интрига. Фигурировали различные имена, в том числе Грета Тунберг, какое отношение она имеет к защите мира, никто не понимает, но теперь же она знатный эколог. С другой стороны, человек, которому почти 90 лет, Раони Метуктире. Он также на экологической ниве защищал леса Амазонии.

Пробить дно эта премия могла только с помощью двух кандидатов. Во-первых, это организация «Репортеры без границ». На мой взгляд, это действительно репортеры без границ: без нравственных границ, идеологических и без границ совести. Они рисуют индексы свободы слова, при этом Россия где-то на 150 месте из 168, а ровняться нам надо на такие прогрессивные страны как Украина. И премьер-министр Новой Зеландии Джасинду Ардерн как «символ сочувствия, неповиновения и силы» вошла в шорт-лист премии.

Случилось чудо, и премию получил действительно достойный человек. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира за «инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей».

Трамп и социальные сети

Дональд Трамп осваивает все новые социальные сети, потому что понимает, что только там ключ к возможной победе на выборах следующего года. Он зарегистрировался на стриминговом сервисе Twitch. Там уже появились первые трансляции, например, выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе. Десятками тысяч там прибавляются фолловеры, в Twitter у него 60 миллионов читателей, но еще вечер. В социальных сетях уже шутят и говорят, что если Трамп хочет расширять аудиторию, то его ждут на Pornhub.

Хилари Клинтон обещает «снова» победить Трампа

Хилари Клинтон, увидев, что у демократов ситуация с кандидатом вяленькая, решила напомнить о себе и, на мой взгляд, совершенно потеряла ориентиры. Она заявила, что может победить президента Трампа «снова». Что значит снова? Может быть, мы не знаем что-то о результатах 2016 года? Справедливости ради, возможно, она имела в виду, что количество голосов американцев у Клинтон оказалось больше, чем у Трампа.

Предвыборная гонка в США

Элизабет Уоррен выходит на первое место в этой предвыборной гонке белых престарелых людей. Я напомню, что Джозефу Байдену в следующем году 78 лет. Тут все безобразно: его сын на Украине и в Китае получал какие-то деньги. Лоббизм, коррупция — полный набор. Берни Сандерсу в следующем году 79 лет. И, честно говоря, на днях у него был сердечный приступ и его госпитализировали. Но в американских СМИ написали о том, что он чувствует себя прекрасно и ждет возвращения к работе. Элизабет Уоррен 71 год, и она грозится обложить всех налогами. Она всю свою карьеру строила на утверждении, что она — выходец из племени чероки, униженных аборигенов. Потом, кстати, по требованию Трампа, сдала анализ ДНК, и оказалось, что у нее только 1,64% этой индейской крови. Как практически у всех американцев.

Детектор лжи для Белого дома

В поисках предателя Трамп хочет принудительно проверить всех сотрудников Белого дома на детекторе лжи. Работники таким решением крайне недовольны. Кроме того, Трамп там строит новый забор, высокий, который практически целиком скроет Белый дом. Как после этого там фотографироваться — непонятно.

Калифорния без натурального меха

Демократом Гэвин Ньюсом, возглавляющим штат Калифорния, был подписан первый в США закон о запрете производства меха и выступлений животных в цирке. Он вступит в силу с 2023 года. Закон касается производства и продажи одежды, обуви и сумок из меха. Совет по информации о мехах Америки будет судиться со штатом. Ранее штаты Нью-Джерси и Гавайи ограничили право выступления животных в цирке. За исключением, быков на родео, кошек, собак и лошадей.

«Зеленая» повестка

В Германии вторыми по популярности после партии Ангелы Меркель стали «Зеленые». У них в ноябре будет съезд, и они уже успели представить программу. Они обязательно попадут во власть, хотя бы в составе коалиции. Они предлагают: продвижение веганской диеты, ограничение поголовья скота в животноводстве, запрет на строительство новых федеральных трасс, запрет на регистрацию автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, к 2030 году сведение к минимуму внутренних перелетов и перелетов в соседние страны, сокращение числа взлетно-посадочных полос. Нужно понимать, Грета Тунберг наступает из Скандинавии, «Зеленые» уже в Германии, и это будет распространяться. Я за экологию и гуманное отношение к животным. Но если мы не ездим на машинах, не летаем на самолетах, то перемещаться по Европе как? Остается только поезд, но надо проверить, чтобы он был экологичным.

Российские хакеры могут стоять за атакой на Алабаму

Российские хакеры могут стоять за кибератакой в Алабаме, которая привела к закрытию трех больниц. Локальные телеканалы, например, DBRC сообщают о том, что больницы закрылись из-за атаки в виде вируса, в результате закрылись базы данных. Тут же появилась компания по безопасности, которая сообщила о вирусе Ryuk из России, разработанном Wizard Spider. Зачем это русским хакерам никто не сообщает.

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Скандал после разговора Трампа и Зеленского о «страшных вещах». Честный осведомитель ЦРУ дал сигнал и сообщил, что он сам этот разговор не слышал, но беседовал с сотрудником Белого дома, который слышал разговор и был потрясен, как это пугающе и недопустимо. Правда, имя сотрудника не указывается. Это все звучит в медиа в Соединенных Штатах.

Трамп и новое СМИ

Трамп сообщил, что радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», которые финансируются из госбюджета США, не справляются со своей работой. И поэтому он намерен создать новое СМИ для вещания за рубеж. Якобы все зарубежные лидеры интересуются у него о том, почему CNN так ненавидит свою страну. Трамп действует как бизнесмен, он хочет поднимать KPI. Америка тратит деньги на «Голос Америки», а она рассказывает не о том, как хорошо в Америке, а о том, как плохо в России. И возникает вопрос: зачем на деньги американских налогоплательщиков рассказывать о том, как плохо в России, если можно рассказывать о том, как хорошо в США за деньги США? Кому Трамп поручит создавать новое СМИ для вещания за рубеж неизвестно, потому что человек, который делал FoxNews, уже умер. Другого подобного гиганта пока нет.

Скандал Google

Очередной скандал с Google. Сообщается, что подрядчики собирали обманом биометрические данные у бездомных и студентов, чтобы улучшить систему распознавания лиц. В обмен предлагали сертификат на пять долларов в Starbucks. Волонтеры приходили к людям и предлагали поиграть с телефоном, протестировать приложение или сыграть в селфи игру. Все это время смартфон собирал сканы лица. В связи с этим вспоминается, сколько ежедневных искушений ждет нас в интернете: сделай свое лицо в старости, прогони свое фото через фильтры, какое ты животные, кем бы ты был в прошлом веке, на кого из киногероев ты похож. Убежден, что каждый из нас хоть в одной такой истории участвовал. Очевидно, что это делается для сбора наших биометрических и иных данных в интересах интернет-гигантов.