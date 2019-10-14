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Медведев потребовал от губернаторов прекратить вранье и манипуляции со статистикой

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Медведев потребовал от губернаторов прекратить вранье и манипуляции со статистикой

Москва, 14 октября. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекращать вранье и манипуляции со статистикой смертности. С резкой критикой в адрес чиновников он выступил на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава правительства отметил, что чиновники «подгоняли» данные под действующие нормативные акты, чтобы «не прилетело по голове». Он назвал враньем «в прямом смысле слова» сокрытие данных и изменение показателей, касающихся причин смерти в регионах.

«Вот этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать», — сказал Медведев.

Премьер пригрозил «весьма неприятными последствиями», если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляциях со статистикой, отметил «ФедералПресс».

Он также сообщил, что смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась в 49 субъектах России, но в 36 регионах этот показатель, наоборот, вырос. По его словам, нужно обсудить, с чем связано это и какие меры необходимо предпринять.  

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