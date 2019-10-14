Певицу Штурм обругал на курорте прижимистый испанец

Валенсия, 14 октября. Российская певица Наталья Штурм попала в забавную ситуацию на отдыхе в Валенсии — ее обругал прижимистый испанец, не разрешивший воспользоваться его пляжным зонтом.

О произошедшем на курорте инциденте артистка рассказала подписчикам в социальной сети Instagram. На пляже ей понадобилось прочитать пришедшие сообщения, однако из-за бликов на экране телефона она ничего не могла разглядеть.

Тогда звезда стала искать спасение от палящего солнца и увидела неподалеку большой пляжный зонт. Штурм подчеркнула, что не вторгалась в чужое пространство, однако из-под зонта, в тени которого она присела, вскочил «старичок-испанец».

«Багровея от возмущения, начал ругаться, что я села на его тень», — написала артистка.

Затем, по ее словам, он выдернул зонт из песка вместе с винтом и перенес его на несколько метров, удостоверившись, что женщина осталась под солнцем. На этом мужчина, по ее словам, не успокоился — он передвинул все свои вещи и два стула, пишет «Дни.ру».

«Россиянке, мечтающей об испанце, нужно поменять менталитет и делить с ним счет пополам, даже выйдя за замуж и родив от него ребенка», — констатировала Штурм.

Ранее конфуз произошел с певицей и звездой шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой. Артистка смогла собрать лишь половину зала в Чите, куда приехала с концертом в рамках своего тура по городам Сибири и Дальнего Востока. На сцену исполнительница вышла в откровенном наряде, пела под фонограмму.

Однако это не единственное, что смутило местных жителей. Некоторые из поклонников Бузовой обратили внимание на ее слова о «первом визите» в столицу Забайкалья. Забывчивая Бузова уже выступала в Чите в 2007 году, еще когда была ведущей «Дома-2».