Турция заявила о полном контроле над сирийскими городами Рас-аль-Айн и Телль-Абъяд

Анкара, 14 октября. Сирийские города Рас-аль-Айн и Телль-Абъяд находятся под полным контролем турецких военных. Об это заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Наши усилия по обеспечению безопасности в регионе продолжаются», — сообщил он в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

Акар подчеркнул, что в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке САР турецкая армия борется не только с курдскими террористами, но и c боевиками других террористических организаций, в частности, экстремистами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

«Террористы — наша единственная цель», — добавил он.

Как сообщалось ранее, о начале антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября. Он заявил, что целью операции является зачистка приграничных районов САР от курдских террористов и боевиков «Исламского государства». Главной задачей ВС Турции и протурецких сил является создание свободной от террористов безопасной зоны на севере Сирии протяженностью в 480 км и глубиной в 32 км от реки Евфрат до границы с Ираком. Сюда Анкара планирует переместить находящихся сейчас в Турции сирийских беженцев.

В ходе операции, по данным турецких военных, удалось нейтрализовать уже 550 террористов. Часть боевиков были убиты, часть ранены, некоторые взяты в плен.

Курдские террористы взяли под контроль населенные пункты на восточном берегу Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле никогда с этой группировкой не воевали. После разгрома запрещенной организации в 2017 году, они вывели часть исламистов на территории, исторически принадлежащие суннитам. Здесь игиловцы фактически растворились в рядах курдских террористов, которые занялись притеснением местное населения. Головорезы проводят насильственные мобилизации, пытают и издеваются над мирными жителями, закрывают сирийские школы, заставляя детей учить курдский язык, насильственно насаждают в регионе свою культуру.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сегодня заявил, что власти ряда стран угрожают Анкаре санкциями и требуют прекратить операцию в САР. По его мнению, такие угрозы исходят от тех, кто игнорировал нападения на Дейр-эз-Зор, Ракку и Мосул, закрывал глаза на гибель ни в чем не повинных людей. Однако, как заверил он, Анкара не остановится до тех пор, пока не достигнет поставленных задач.

1 Организация запрещена на территории РФ.