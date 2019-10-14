Донбасс сегодня: ВСУ погорели на продаже помощи США, националисты минируют Луганскую

Донбасс, 14 октября. ДНР под огнем минометов и зенитных установок. Националисты держат в страхе украинское командование и минируют административные объекты в Луганской области. ВСУ снова несут небоевые потери, возросло количество «самострелов». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По данным представительства Донецка в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня, за прошедшие сутки зафиксировано 26 нарушений перемирия со стороны вооруженных сил Украины.

Девять населенных пунктов на всех ключевых направлениях обороны ДНР обстреляны из минометов, зенитных установок, орудий боевых машин пехоты и гранатометов. В ЛНР обстрелы не зафиксированы.

Националисты держат в страхе мирных жителей и командование ООС

Группа боевиков-националистов самовольно заминировала автовокзал и здание администрации Станицы Луганской. Напомним, этот населенный пункт находится под контролем украинской стороны. Как рассказал спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, националисты заминировали здания в знак протеста против разведения сил и средств в поселке Золотое. Отметим, факт минирования вокзала и администрации Станицы подтверждается в отчете ОБСЕ.

На опасное поведение боевиков начали реагировать даже те командиры украинских частей, которые сами против разведения войск. Так командир 72-й механизированной бригады ВСУ издал приказ, запрещающий пускать на передовую участников националистических организаций. Причиной такого решения — возросшая опасность от выходок националистов для жизни и здоровья мирных граждан в районах разведения. Националисты нередко используют террор в отношении местного населения, добиваясь своих целей. А цель у них одна — продолжение войны.

Несмотря на предпринимаемые командованием ВСУ меры, или — вернее, имитацию мер, — националисты держат в страхе даже командный состав Операции объединенных сил. Подтверждение этому — срыв визита командующего ООС Владимира Кравченко в район разведения сил. Украинский генерал, по информации разведки НМ ЛНР, планировал посетить район Золотого, но отказался от поездки, предвидя конфликт с националистами.

В Луганской области СБУ поймала военных на сбыте оружия

Троих военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ задержали сотрудники Службы безопасности Украины в момент реализации оружия и патронов в Северодонецке Луганской области. Бойцы пытались продать пять автоматов, четыре гранатомета, 30 гранат и столько же запалов к ним, а также около трех тысяч патронов и два прибора ночного видения производства США. О чрезвычайном происшествии на украинской территории в Луганской области рассказал представитель управления НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Для расследования фактов торговли оружием в 59-ю бригаду прибыла комиссия оперативно-тактической группировки «Север», в которую входят представители службы ракетно-артиллерийского вооружения. Комиссия проведет учет и проверит наличие вооружений на складах соединения.

В ходе работы инспекторы уже выявили недостачу 13 тепловизоров и приборов ночного видения американского производства, переданных Украине по линии военной помощи США. По данным военных ЛНР, проверяющие заявляют о причастности к пропаже спецсредств командира бригады Валерия Кащишина.

Военврач ВСУ ранила себя из оружия, требуя перевода из зоны ООС

Не дождавшись разрешения на перевод из зоны проведения силовой операции, военный медик из 56-й бригады ВСУ выстрелила себе в ногу. Случай произошел в районе села Опытное неподалеку от Донецка, сообщает представитель НМ ДНР Ринат Айгистов.

Похожий случай членовредительства зафиксирован в районе города Красногоровка, где двое сослуживцев, заранее договорившись между собой, выстрелили друг другу в руки. Бойцы 28-й механизированной бригады ВСУ представили свои ранения как боевые, в надежде быстрее покинуть зону ООС.

Также, по словам Айгистова, в районе села Николаевка бойцы из вновь прибывшей 128-й бригады ВСУ наехали грузовым автомобилем на минные заграждения. В результате двое солдат ранены, взрывом уничтожены боеприпасы, находившиеся в грузовике. Такие случаи, похоже, будут продолжаться, так как покинувшие зону ООС в рамках ротации военнослужащие 35-й бригады морской пехоты ВСУ не предоставили сменщикам карты минных полей.