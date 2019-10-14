Матвиенко рассказала, как РФ ответит Киеву на предложение возобновить авиасообщение

Белград, 14 октября. Россия даст положительный ответ на восстановление авиасообщения между РФ и Украиной, если Киев выступит с соответствующей инициативой. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение [о восстановлении авиасообщения], я уверена, что мы ответим на него положительно», — сообщила она.

Приостановление российско-украинского авиасообщения произошло в октябре 2015 года. Тогда Киев в одностороннем порядке запретил полеты над своей территорией для крупнейших российских авиакомпаний. При этом запрет также распространялся на транзитные полеты через Украину. Свое решение украинские власти объяснили «защитой от агрессивных действий» России, напоминает «Газета.ru».

Москва ответила «зеркальными» мерами и также запретила украинским авиакомпаниям летать в Россию. В настоящее время попасть с Украины в Россию и обратно можно только через третьи страны.

В конце сентября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о том, что Киев не намерен в ближайшем будущем восстанавливать авиасообщение с Москвой. Он отметил, что о восстановлении авиасообщения с Россией «нельзя говорить вообще».

При этом 11 октября украинский лидер Владимир Зеленский признал странной ситуацию с запретом на полеты в РФ и отметил, что она крайне невыгодна для Украины. Глава Украины сказал, что из-за этого банкротятся местные авиакомпании.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что восстановлению авиасообщения между Украиной и Россией мешает нерешительность президента Украины.