Турецкие военные пытаются заблокировать шоссе Алеппо — Хасака в Сирии

Дамаск, 14 октября. Подразделения турецкой армии пытаются заблокировать трассу М-4, которая связывает Алеппо с административным центром Хасаки на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Al Ekhbariya.

По информации телеканала, турецкие силы ведут бои с курдскими боевиками в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш. Курдские террористы отражают атаки турецких военных.

К этому шоссе в районе Телль-Тамер, в 30 км от границы вышли сирийские войска, которые вышли на северо-запад провинции Хасака.

Напомним, власти Турции 9 октября объявили о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков. Главной целью операции Анкары является создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировка стратегической трассы М-4, которую террористы используют для перемещения и доставки оружия.

Турецкая операция направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). При этом курдские силы не вели боевые действия против ИГ1, поскольку большое количество исламских радикалов входит в ряды курдских вооруженных группировок.

Кроме того, курдские боевики оказали помощь террористам в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора, доставив членов ИГ на американские базы. При этом вся деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала созданию спящих ячеек «Исламского государства», которые готовы в любой момент активизировать свою деятельность на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.