США и Франция признают реальность и покидают САР в разгар борьбы с курдскими террористами

Решение США и Франции вывести своих людей из Сирии свидетельствует, что Запад наконец признал реальное положение дел в регионе. Кроме того, вслед за Вашингтоном и Парижем о выводе людей может заявить и Лондон. О том, почему Запад уходит из Сирийской Арабской Республики в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант, кандидат военных наук Евгений Бужинский.

Утром 14 октября в Париже заявили, что власти Франции вслед за США приняли решение вывести свой военный контингент из Сирии.

«В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в этом районе», — говорилось в сообщении Елисейского дворца.

Позже источник Reuters в Пентагоне заявил, что американские дипломаты, работавшие над проектами на северо-востоке Сирии, покинули страну вместе с военнослужащими США. Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен вывести из арабской республики около тысячи своих людей.

Евгений Бужинский считает, что США и Франция приняли правильное решение. Эксперт напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп еще в конце 2018 года заявил о выводе американского контингента из САР.

«Трамп, если вы помните, еще год назад заявил, что хочет уйти из Сирии, что ему эта война не очень нравится и вообще ему не очень понятно, что они делают в САР. После этого заявления возмутились в Пентагоне: заявили, что нельзя уходить, и в Госдепе. И в Конгрессе была позиция, что уйти из Сирии означает «отказаться от фундаментальных целей» по защите свобод, от смещения Асада (президента Сирии Башара Асада. — Прим. ред.) и так далее», — сказал Евгений Бужинский.

Однако, судя по действиям Вашингтона в отношении Сирии сейчас, от своей идеи Трамп все-таки отказываться не стал. Эксперт обратил внимание, что у Пентагона в 2019 году сменилось руководство: в июле новым министром обороны США официально стал Марк Эспер.

Бужинский считает вывод американского контингента из САР положительным шагом со стороны Штатов.

«Потому что ну сколько можно находиться, грубо говоря, в качестве оккупирующей силы? Ведь их же действительно в Сирию никто не приглашал: решения Совбеза нет, действуют на основании своих внутренних законов, борются с терроризмом там, где им захочется. Поэтому то, что они уходят, я считаю положительным. Это признание реальности: сирийское правительство никуда не денется, Асад никуда не денется, сместить его американцам не удастся, а просто оставаться там навечно они не хотят. Французы — понятно, — что они там будут делать без американцев? Либо нужно срочно договариваться с Асадом, либо уходить. Они предпочли уйти вслед за американцами», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, вывод сил США и Франции из Сирии — свидетельство признания Западом реального положения дел в регионе. Прежде всего, подчеркнул он, речь идет о Соединенных Штатах.

Теперь вслед за США и Францией из САР уйдет и Великобритания, уверен эксперт.

«Европейский союз пока внятно никак не артикулировал свою позицию, но то, что уходит Франция — это тоже знак. Англичане? То, что они тоже оттуда уйдут — сомнений в этом нет. Что Лондон там один не останется — я в этом абсолютно уверен. Иначе их просто там съедят», — резюмировал Евгений Бужинский.

Напомним, 9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Турецкая авиация открыла боевые действия с авиаударов по городу Рас-аль-Айн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что главная цель операции — уничтожить террористическую угрозу на сирийско-турецкой границе, в первую очередь — освободить приграничную зону от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Сирийских демократических сил» (SDF). Анкара небезосновательно подозревает SDF в связях с признанной в Турции террористической «Рабочей партией Курдистана».

Сообщалось, что во время военных действий в Сирии боевики SDF при активном сотрудничестве с ИГ1 (организация запрещена в РФ) захватили восточное побережье Евфрата. При этом курдские террористы подвергали насилию и дискриминировали местное арабское население. Кроме того, под предлогом борьбы с терроризмом курдские вооруженные формирования неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

Вечером 13 октября министерство национальной обороны Турции сообщило, что в ходе операции «Источник мира» было уничтожено не менее 550 курдских террористов. 14 октября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани на севере Сирии от боевиков. Он добавил, что турецкие войска обеспечат протурецким силам безопасный вход в Манбидж, который пока находится под контролем террористов SDF. После этого, по словам президента Турции, в Манбидж войдут его «истинные хозяева — наши арабские братья».

1 Организация запрещена на территории РФ.