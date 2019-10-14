Москва, 14 октября. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, где выступила украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна». Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Оппозиция на Украине потребовала отставки премьера Гончарука за неуважение к украинскому народу, который участвовал в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса в Донбассе, а также демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций.

Напомним, мероприятие организовали неонацисты во главе с Андреем Медведько — убийцей известного журналиста Олеся Бузины. Фотографию со сцены мероприятия опубликовал главарь радикального формирования «С 14» Евгений Карась на своем телеграмм-канале.

Поступок Гончарука заставил вчерашних сторонников Зеленского и «Слуги народа» крепко задуматься. К примеру, известный блогер Анатолий Шарий заявил, что всякие надежды на Зе-команду в ее нынешнем виде тщетны. Мысли Анатолия по этому поводу не годятся для цитирования.

Напомним, Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины 29 августа. Кандидатуру заместителя главы офиса президента Гончарука поддержали 290 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

На пост главы правительства Украины его выдвинула партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Выдвижение Гончарука не стало неожиданностью для общественности.

Гончарук в 2006 году закончил Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. После этого он работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива. С 25 июня текущего года он занял должность заместителя главы офиса президента страны.