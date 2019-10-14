В Госдуме прокомментировали поход главы кабмина Украины на концерт неонацистов

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук побывал на концерте ультраправой рок-группы «Сокира Перуна», организованном Андреем Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины. В Госдуме прокомментировали увлечения председателя украинского правительства.

Накануне глава кабмина Украины даже поднялся на сцену и поздравил собравшихся неонацистов с наступающим Днем защитника Украины, установленным 14 октября в честь основания «Украинской повстанческой армии» (УПА1) — вооруженного подразделения «Организации украинских националистов» (ОУН1), воевавшего во Вторую мировую войну на стороне Гитлера. В России УПА и ОУН, напомним, признаны экстремистскими и запрещены, как и свастика, и другая нацистская символика, «украшавшие» концерт, посещенный Гончаруком.

«Все-таки это выдающаяся рок-группа. На нее действительно было возбуждено уголовное дело полтора года назад. А чем закончилось? Следствие идет, и на Украине оно идет только в одно место. А эти ребята, премьер-министр [Украины Алексей Гончарук], [президент Владимир] Зеленский, — за их прекрасными лицами скрываются обычные нацистские хари. Это абсолютно очевидно. Они — чистые нацики и это дураку понятно», — заметил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Российский парламентарий подчеркнул, что организатором мероприятия, которое посетил украинский премьер-министр, стал человек, обвиняемый в убийстве Олеся Бузины, а бывший ударник рок-группы Дмитрий Волков осужден за погром синагоги.

«Это настолько токсичный коллектив, что к нему лучше вообще не приближаться. Они и в акциях разных участвовали. Но премьер-министр Украины идет на их концерт. А Зеленский просит не давать картинку для российского телевидения? Наверно, забыл своих подчиненных предупредить! Он [Гончарук] говорит на концерте неонацистов, что работает для них. Не для народа Украины, 75% которого поддержали нового президента, чтобы он войну прекратил. Премьер для нациков работает! А кого вы назначили главой министерства экономического развития и торговли? Человека, который говорит: «Я не знаю, что такое Украина, я больше интересуюсь парусным спортом»», — возмутился депутат Госдумы.

Журавлев добавил, что последние соцопросы украинцев показывают, что народ считает, что Украина идет по неправильному пути, несмотря на новое руководство страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.