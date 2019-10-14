Похороны в Ирландии рассмешили присутствующих речью покойного из гроба

Дублин, 14 октября. Похороны в Ирландии стали причиной для истерического смеха.

Во время похорон ветерана вооруженных сил Ирландии Шея Бредли, который умер из-за продолжительной болезни, присутствующие не смогли сдержаться от смеха. Всему виной оказалось «шоу», которое покойник устроил для своих близких. Когда шла церемония, из гроба неожиданно раздался стук по крышке гроба, и тут покойник заговорил.

«Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер», — донеслось из гроба.

Никто из присутствующих в этот момент уже не мог скорбеть и плакать. Эта выходка довела родственников и друзей покойного до истерического смеха.

Завершилось «шоу» коротким пением Бредли.

«Я позвонил, чтобы попрощаться», — этими словами закончились похороны ветерана.

Дочь покойного Андреа рассказала, что ее отец записал это сообщение незадолго до своей смерти. Запись воспроизвели через колонки, которые заранее привезли на место похорон. По словам Андреа, ее отец был бы несказанно рад, если бы мог узнать, сколько людей ему удалось рассмешить, передает телеканал «Царьград».

Сослуживцы Бредли сняли всю похоронную процессию на видео и выложили его в группе ветеранов вооруженных сил Ирландии в Facebook, написав, что разница между военным и гражданским юмором заключается в том, что у военных он черный.