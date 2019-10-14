Эксперт рассказал, как Беглов создаст в Петербурге новую экономику

Для достижения высоких экономических показателей Санкт-Петербурга команда губернатора Александра Беглова будет активно привлекать инвестиции, выстраивая новую экономику города. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Марат Баширов.

Бюджет Северной столицы

В понедельник, 14 октября, на заседании в Смольном губернатор Александр Беглов и члены правительства обсудили проект закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Выступая с докладом, председатель комитета финансов Алексей Корабельников рассказал, что в целом в 2020–2022 годах темпы роста доходов бюджета планируются на уровне, который соответствует темпам роста экономики, — 108-109 %. К 2024 году уровень доходов бюджета Северной столицы составит триллион рублей.

При этом глава профильного ведомства предложил внести ограничения, согласно которым размер госдолга не должен превышать 25% от доходов бюджета.

По словам Корабельникова, задача по увеличению дохода до триллиона рублей в год не будет решена автоматически. Поэтому необходимо проводить соответствующие работы. Глава профильного комитета выделил пять основных направлений: администрирование доходов, стимулирование экономического роста, привлечение средств федерального бюджета, повышение эффективности управления государственным имуществом, новые доходные источники.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин представил поправки Александа Беглова к законопроекту о бюджете в Заксобрании. Эти изменения могут сократить расходы на 3,5 миллиарда рублей.

Новая экономика

Как отметил Марат Баширов, с одной стороны, достичь таких показателей будет непросто, но с другой — заявления Александра Беглова относительно городского бюджета получали поддержку федерального правительства и президента Российской Федерации Владимир Путина. Поэтому это вполне решаемая задача, уверен эксперт.

«В первую очередь вопрос ставится не о том, чтобы были ежегодные крупные дотации, а чтобы сама городская экономика генерировала доходы. Мы же знаем, что бюджет регионов наполняется иначе, нежели федеральный бюджет. У него источников не так много. И там не такие высокие проценты. Речь идет о том, чтобы создать совершенно новую экономику в городе. И в общем-то четыре года, которые себе отвел господин Беглов, не так много на самом деле. Потому, что мы знаем, любые инвестиционные проекты, которые являются высокодоходными, имеют длительный инвестиционный уклад. Он не создается за полгода, он создается в течение нескольких лет», — пояснил Марат Баширов.

Поэтому, заметил политолог, если есть такие ориентиры по бюджету — один триллион рублей, — можно ожидать от команды Беглова энергичных действий, в том числе и по привлечению инвесторов.

«Думаю, что первый результат, который удастся господину Беглову достигнуть в виде ориентиров в один триллион рублей, будет связан с инвестициями из федеральных бюджетов. Ну, а дальше посмотрим, на чем это будет все стоять», — заключил Марат Баширов.

18 сентября в Мариинском дворце состоялась инаугурация Александра Беглова. На мероприятии собрались петербургские парламентарии, судьи Уставного суда, а также почетные граждане Санкт-Петербурга.