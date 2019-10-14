Южнокорейскую 25-летнюю звезду K-pop Солли нашли мертвой

Сеул, 14 октября. Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли. Об этом сообщает Japantimes со ссылкой на южнокорейскую полицию.

Тело 25-летней девушки было найдено в ее доме к югу от Сеула. О смерти исполнительницы в правоохранительные органы сообщил ее менеджер, который приехал в дом артистки после того, как она перестала выходить на связь.

«С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку, поэтому я поехал к ней домой и нашел ее мертвой», — рассказал менеджер.

В полиции сообщили, что девушка страдала от затяжной депрессии, но не уточнили, могла ли она покончить с собой.

Издание сообщает, что Чхве Чжин Ри часто получала негативные комментарии в Сети за нестандартное для Южной Кореи поведение. Особое внимание вызвали провокационные посты звезды в Instagram.

Кореянка пропагандировала свободу женщин в выборе одежды, в частности — отказ от ношения нижнего белья. Для многих корейцев это считается неприемлемым.

Девушка была не только певицей, но и актрисой. Свою актерскую карьеру она начала даже раньше, чем вокальную.

В 2005 году в возрасте 11 лет Чхве Чжин Ри сыграла юную принцессу Сонхву из королевства Силла в драме SBS Seodong. Всего в ее фильмографии около 10 работ.

В 2009 году кореянка дебютировала в составе группы f(x), которая стала одной из самых популярных девичьих групп в стране и помогла расширить мировое увлечение культурой K-pop, но в 2015 году Солли покинула группу и начала карьеру в качестве сольной певицы.

Совсем недавно она появилась в телевизионной программе, в которой звезды K-pop обсуждали свои переживания с недоброжелательными онлайн-комментариями.