СК задержал четырех новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Москва, 14 октября. Следственный комитет РФ задержал четырех новых фигурантов дела о массовых беспорядках, прошедших в Москве летом 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, во время незаконного митинга 27 июля Егор Лесных и Максим Мартинцев, которые были задержаны 14 октября, вместе с группой лиц напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил правоохранителя ногой. Также СК РФ задержал Андрея Баршая, с разбега толкнувшего в спину росгвардейца, и Владимира Емельянова, который силой удерживал стража правопорядка во время незаконного митинга. Действия всех четверых подозреваемых подтверждаются видеозаписями и показаниями свидетелей. Кроме того, в СК рассказали о еще двух фигурантах дела о массовых беспорядках, которые скрылись, узнав о следственных действиях.

Как сообщает «ФедералПресс», 14 октября следователи провели обыски у подозреваемых. По данным различных СМИ, правоохранители проводили обыски у Дэнни Кулинича, который координировал массовые беспорядки 27 июля, передает Infox.ru.

СК РФ после проведения обыска задержан один из координаторов беспорядков во время массовых акций в Москве 27 июля Дэнни Кулинич pic.twitter.com/MSScrPFzXV — Актуальная Политика (@Current_policy) October 14, 2019

Напомним, поводом для организации незаконных митингов «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий регистрировать сторонников Алексея Навального в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соратники скандального блогера предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи и подписи мертвых. Так, у Любови Соболь доля липовых подписей составила почти 15%. К организаторам незаконных митингов были предъявлены иски на внушительные суммы из-за причиненного ущерба.

Кроме того, ранее несколько фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках получили реальные сроки в колонии. Так, ударивший полицейского Данила Беглец поучил два года в колонии общего режима.

Отметим, что ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Навального консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.