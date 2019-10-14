Премьер-министр Украины объяснил свой визит на концерт нацистской группы

Киев, 14 октября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал свой визит на концерт неонацистской группы «Сокира Перуна».

Ранее стало известно, что Гончарук посетил в Киеве концерт, организованный украинскими неонацистами во главе с Андреем Медведько, который обвиняется в убийстве журналиста Олеся Бузины. В рамках мероприятия состоялось выступление неонацистской группы «Сокира Перуна».

Гончарук заявил, что не имеет никакого отношения к выступлению неонацистской группы, так как посетил данное мероприятие, чтобы провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины».

«К самому концерту я не имею никакого отношения. Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом движения ветеранов, которое устраивало мероприятие», — написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в 2018 году украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту использования свастики и других нацистских символов на концертах группы «Сокира Перуна».

Напомним, известный украинский журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве. Убийца выпустил в журналиста четыре пули. Почти через два месяца после убийства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело раскрыто, а прокуратура и МВД отрапортовали о задержании подозреваемых. Ими оказались члены праворадикальной группировки «С-14» Денис Полищук и Андрей Медведько. Судебные заседания с участием Полищука и Медведько сопровождались акциями поддержки представителей правых организаций, и спустя некоторое время суд заменил предварительное заключение домашним арестом, а потом отказался и от этой меры пресечения.