Путин привез саудовскому королю уникальную птицу

Эр-Рияд, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин подарит саудовскому королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду уникальный подарок — камчатского кречета по имени Альфа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист KP.RU Дмитрий Смирнов. По его словам, эта хищная птица является самым крупным представителем соколов. Отметим, что кречет является символом власти, солнца и света.

Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

В настоящее время российский лидер уже прибыл во дворец Аль Сауда, где в его честь прозвучали фанфары. Лидеры двух стран удалились на закрытый прием, после начнутся двусторонние переговоры. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на повестке встречи Путина с саудовским королем и наследным принцем королевства — развитие отношений стран в экономической и энергетической сфере, а также наращивание военно-технического взаимодействия.

В предыдущий раз президент РФ посещал Саудовскую Аравию зимой 2007 года. Накануне своего официального визита в этом году Путин дал интервью арабским СМИ, в котором очень высоко оценил отношения Москвы и Эр-Рияда. Глава РФ также выразил уверенность, что сейчас перед государствами открываются большие перспективы.

Как отмечает телеканал «Царьград», сегодня внутри дворца Путина встретил король Аль Сауд, после чего они поприветствовали членов делегаций двух стран. Всего делегатов около двухсот. Под звуки оркестра к президенту РФ выстроился нескончаемый поток чиновников и министров, желающих пожать ему руку.