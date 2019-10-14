Постройневшая Лолита в экстравагантном костюме сразила поклонников наповал

Москва, 14 октября. Певица Лолита Милявская похорошела после расставания с супругом Дмитрием Ивановым, заявили поклонники артистки.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись, на которой она позирует перед зеркалом в весьма экстравагантном наряде. Лолита запечатлена в черном топе, короткой золотой юбке, прозрачной накидке и сапогах. Постройневшая артистка на видео сообщила своим поклонникам, что совсем скоро выйдет ее новая песня под названием «Папа».

Однако фолловеров больше привлекла внешность знаменитости, а не ее новая композиция. Интернет-пользователи заявили, что после расставания с супругом артистка стала прекрасно выглядеть, и одарили 55-летнюю знаменитость комплиментами.

«Иногда женщинам разрыв отношений идет на пользу. Эдакий волшебный пендель. Вы постройнели, помолодели и вообще чудесно выглядите. Пусть идут лесом все те, кто тянет нас на дно», — написал пользователь с ником lkovmd. «Ого, ничего ты схуднула. Звезда!» — восхитилась Милявской jakobsoneilona. «Лолита, развод идет на пользу, какой мейк, какие прически, фигура эффектная. Мужики, держитесь, Лолита свободная», — отметила lukinykhmariia. «Лолита! Ну, слов нет! Какая же вы огненная девушка», — добавил юзер с ником shilova_resni_style. «Какая вы красавица, словно видео 20-ти летней давности. Молоденькая, стройненькая, так держать!» — констатировал alexey4328.

Летом звезда шоу-бизнеса объявила о расставании с мужем. По словам 55-летней знаменитости, решение разойтись было принято, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».