Эксперт объяснил нежелание россиян инвестировать в Google и Tesla

Политолог Руслан Осташко заявил, что в Tesla сейчас вкладываются только спекулянты, стремящиеся за быстрой прибылью.

Ранее агентство РБК сообщило, что российские инвесторы с накоплениями менее 1,4 миллиона рублей предпочитают вкладывать деньги в российские, а не иностранные активы.

Больше всего инвесторов из РФ интересуют государственные бумаги. Так, от 10 и больше процентов вложений россиян приходятся на облигации федерального займа разных выпусков и суверенные долларовые евробонды «Россия-28». Кроме того, популярными считаются вложения в акции наиболее крупных и стабильных компаний: Сбербанк, «Газпром», «Лукойл» и «Магнит».

Наибольший интерес для российских инвесторов представляют акции условно иностранной компании Yandex N.V. (зарегистрирована в Нидерландах). На акции «настоящих» иностранных компаний приходится довольно малая доля вложений — только у двух брокеров из четырех доля акций Apple, Amazon, Facebook и Mastercard превышает один процент портфеля. На долю Visa, Global Payments, PayPal приходится меньше процента.

По словам политического аналитика и главного редактора интернет–издания Politrussia Руслана Осташко, интерес россиян к отечественным ценным бумагам обусловлен большой выгодой и доверием.

«Я сам являюсь инвестором, который торгует на московской бирже и покупает акции российских компаний. Нужно понимать, что российский рынок очень сильно недооценен, а наши государственные облигации гарантировано не обанкротятся, если наше государство не будет разрушено. При этом доходность по госбумагам от 8 до 10% годовых дают безрисковый доход выше на 3-4%, чем дают банки. Поэтому естественно все нормальные люди, которые умеют считать деньги, у которых есть какие-то накопления, хранят деньги не на счетах в банках, где достаточно маленький процент доходности, а в бумагах. Но я храню в бумагах российских компаний, которые связаны с газом, нефтью и с технологиями, типа АФК «Система» и «Яндекс», — поясняет эксперт.

Примечательно, что российские инвесторы практически полностью проигнорировали возможность вложиться в акции таких крупных и высокотехнологичных компаний как Google и Tesla.

«Во-первых, все нормальные инвесторы понимают, что американский фондовый рынок очень сильно переоценен и в долгосрочной перспективе его ждет крах. Будет даже не 2008 год, а обещают нечто более страшное. И единственные люди, которые инвестируют в американские ценные бумаги — это по большому счету спекулянты, которые работают на короткую перспективу, короткие новости. Стоит только Илону Маску заявить, что он полетит на Марс, на Юпитер или на Нептун, как тут же акции компании растут. Соответственно оценивая короткие информационные волны, люди могут рассчитать в коротком промежутке времени как им заработать деньги на быстрой покупке и продаже», — продолжает Руслан Осташко.

Именно по этой причине интерес к акциям компании Илона Маска остается низким как в США, так и в России. Собеседник ФАН также отмечает, что существуют инвесторы, ставящие опционы на крах американской компании в течение двух ближайших лет.

«Что касается Google — это довольно стабильная, большая и крупная компания, обладающая серьезными цифровыми активами. Ее нельзя сравнивать с Tesla с точки зрения стратегии инвестирования, но Google является также очень сильно переоцененной компанией. С учетом надвигающихся информационных войн, в том числе с Китаем, непонятки с Европой, где Google штрафуют на большие деньги. По этой причине Google, как и любая компания, не обладающая материальными активами, очень сильно подвержена влиянию политической моды. Так что есть подозрения, что Google будут всячески ограничивать в тех или иных возможностях. А они будут влиять на прибыль, на которую рассчитывают акционеры», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, согласно последней версии поправок к законопроекту Банка РФ о категоризации инвесторов, инвесторы из России с накоплениями менее 1,4 миллиона рублей лишатся возможности покупать ценные бумаги иностранных компаний, которые не обращаются на российских биржах. Под категорию таких инвесторов попадают 80% клиентов брокеров, в связи с чем последние раскритиковали инициативу.