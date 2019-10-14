НАТО тратит время и деньги на бессмысленную «подгонку» ВСУ под свои стандарты

Украине до вступления в НАТО — как до Луны, украинская армия стандартам альянса даже близко не соответствует, утверждают политики и эксперты. На этом фоне скорее курьезом можно считать информацию представительства Киева при НАТО о стажировке офицера Вооруженных сил Украины в штабе альянса. По мнению аналитиков, НАТО зря тратит время и деньги налогоплательщиков на бессмысленную «подгонку» ВСУ под свои стандарты.

Как сообщили в украинском представительстве при альянсе, с 3 по 10 октября 2019 года офицер ВСУ ознакомился с методами работы Объединенного командования ОВС НАТО (Центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе), расположенного в городе Брюнсюм в Нидерландах. Сообщается, что цель командировки представителя ВСУ в Брюнсюм — повышение эффективности взаимодействия альянса с командованием украинской армии.

За последнее время это далеко не единственный пример активного взаимодействия НАТО с Украиной, и это не может не настораживать, считает экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник, тем более, что ни о каком «эффективном взаимодействии» речь не идет.

Олейник напомнил, как руководство НАТО давно, но безрезультатно пытается обучить украинских солдат хоть чему-нибудь путному; безуспешность этих попыток признают даже сами офицеры альянса.

«Тем не менее, руководство НАТО давно ведет разговоры, как бы так изменить свой устав, чтобы туда можно было протащить Украину и Грузию», — напоминает собеседник Федерального агентства новостей.

Однако в обозримом будущем это явно неосуществимо, в том числе из-за внутриполитических проблем этих стран — вооруженного противостояния в Донбассе и отказа Грузии признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, ВСУ раздирают непрофессионализм и казнокрадство, так что о каких стандартах НАТО вообще может идти речь? — говорит украинский политик.

«То, что при (экс-президента Петре) Порошенко называли реформированием ВСУ, ничего общего с этим не имеет», — отмечает Олейник.

Кроме того, по словам экс-депутата Рады, заигрывание Киева с НАТО усиливает опасность случайного конфликта, особенно на фоне слабой подготовки ВСУ на всех уровнях.

«НАТО чужими руками подогревает антироссийскую истерию, фактически превращая Украину в заложника», — предупреждает Владимир Олейник.

Как сообщает telegram-канал «Брюссельский стукач», 25 сентября в столице Бельгии прошло заседание совместной рабочей группы Украина-НАТО, на котором представители альянса поделились с украинскими «партнерами» своим видением новой концепции национальной безопасности Украины, проект которой может быть представлен уже 20 октября.

Кроме того, в середине сентября стало известно, что 31 октября на Украине пройдет заседание Североатлантического совета на уровне послов стран-членов НАТО. И, хотя формат мероприятия не предполагает принятия значимых решений, встреча, по задумке организаторов, несет весомый политический сигнал Запада, что Киев с ним.

Напомним, согласно докладу осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, украинская армия не сможет перейти на стандарты альянса к концу 2020 года, как это было запланировано Киевом еще в 2016 году. Более того, эта цель, считают парламентарии, не достижима даже в обозримом будущем.

Поэтому, несмотря на активную деятельность Брюсселя по интеграции Киева с евроатлантическими структурами, о скором членстве Украины в НАТО говорить не приходится, да и вряд ли когда-нибудь придется.