Экс-депутат Рады указал на роль украинских политиков в создании негативных событий в Киеве

Освещение событий на Украине российскими СМИ не играет никакой роли, т. к. информационные поводы для этого создают сами украинские политики, уверен экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед митингами, которые намечены на День защитника Украины. Украинский лидер попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы «не создавать красивую картинку для российского телевидения».

«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», — говорится в сообщении президента, опубликованном на его странице в Facebook.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев «не делать своими руками подарков недругам», которые, как полагает президент, «мечтают увидеть распри, ссоры и хаос».

Спиридон Килинкаров замечает, что такие заявления звучат с Украины на протяжении последних пяти лет. Так или иначе на Украине есть силы, которые не для российского телевидения создают определенные негативные события, утверждает бывший депутат.

«К примеру, если Украина берет на себя обязательства на мировых площадках, то приходит час, и обязательства не выполняются. Так, внутри находятся люди, которые прямо или косвенно связаны с бывшим президентом Петром Порошенко. Эти люди выходят на майдан и заявляют, что не существует никакой «формулы Штайнмайера» и выполнять ничего не нужно. Это ведь событие», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

В таком случае событие будет освещаться в российских СМИ, говорит экс-депутат. По его словам, позиция российских СМИ здесь не играет никакой роли, т. к. событие создается украинскими политиками.

«Оно создается, в том числе Порошенко. Тогда, следуя этой логике, Порошенко сознательно идет на мероприятия, чтобы создать эту картинку для российского СМИ. Однако на Украине достаточно сил, которые занимают четкую позицию, что война в Донбассе, — это условие их существования. Поэтому, конечно, эти люди будут выходить, но вопрос не в этом», — сообщил собеседник ФАН.

Вопрос в том, что Зеленский взял на себя обязательства перед избирателями и его позиция была отличной о той, которую «высказывают на площадях», подчеркивает Килинкаров.

«Здесь ключевой момент, какую позицию займет Зеленский. Если он займет принципиальную позицию, то на российском телевидении будут говорить объективно, что президент последователен в реализации своих обещаний. Если он будет подыгрывать националистам, то центром принятия решений будут националисты», — добавил политик.