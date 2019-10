Симоньян прокомментировала твит Трампа с цитатой Кириаку

Москва, 14 октября. Главный редактор телеканала Russia Today и новостного агентства Sputnik Маргарита Симоньян ответила на пост президента США Дональда Трампа в Twitter.

Ранее Трамп в своем Twitter процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о разговоре президента США с главой Украины Владимиром Зеленским. Как сказал Кириаку, информатор это не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на демократов в палате представителей. Настоящие разоблачители готовы к тому, что вся их жизнь перевернется. Именно эти слова и побудили Трампа опубликовать свой твит.

“I don’t think it’s a Whistleblower at all. I think this is an anonymous source for the Democratic Staff in the House of Representatives. This is an insult to real Whistleblowers. Actual Whistleblowers go on to have their whole lives upended.” John Kiriakou @TuckerCarlson