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Симоньян прокомментировала твит Трампа с цитатой Кириаку

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Симоньян прокомментировала твит Трампа с цитатой Кириаку

Москва, 14 октября. Главный редактор телеканала Russia Today и новостного агентства Sputnik Маргарита Симоньян ответила на пост президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — передает слова Симоньян RT.

Ранее Трамп в своем Twitter процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о разговоре президента США с главой Украины Владимиром Зеленским. Как сказал Кириаку, информатор это не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на демократов в палате представителей. Настоящие разоблачители готовы к тому, что вся их жизнь перевернется. Именно эти слова и побудили Трампа опубликовать свой твит.

Напомним, 24 сентября палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа, так как из информации от анонимных источников следовало, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп оказывал на него давление, чтобы Киев начал расследование против сына Джозефа Байдена.

После того, как была опубликована стенограмма, оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

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Источник: RT
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