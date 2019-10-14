Лаборатория по цифровизации культуры пройдет на площадке форума в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. CultTech Lab Russia – лаборатория, презентующая инновационные решения международных стартапов для ключевых культурных организаций России и Европы, — во второй раз пройдет на деловой площадке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В этот раз лаборатория запланирована в формате шоукейсов. Гостям презентуют образцы лучших решений в области культуры с потенциалом дальнейшего масштабирования.

Перед IT-разработчиками поставлены серьезные задачи: создание блокчейн-системы продажи билетов, распределение потоков посетителей музеев, создание платформы для межмузейной волонтерской программы. Среди партнеров-участников фигурируют NTI.News, Konzerthaus Wien, «Ясная Поляна», Политехнический музей и другие.

CultTech Lab Russia-2019 является шагом к созданию CultTech Hub – инкубатора и агрегатора проектов в сфере CultTech, который должен объединить усилия культурных институций, государства, бизнеса и стартапов в сфере цифровизации культуры. В этом году CultTech Hub запускается в Вене, Австрии, уже в скором времени второй на карте мира центр поддержки развития новых технологий для культуры должен быть организован в России.

«В России есть понимание необходимости объединить усилия правительств городов, культурных институций, корпораций и стартапов в построении эффективной бизнес-модели внедрения CultTech в экономику страны, поэтому Национальная технологическая инициатива поддерживает проведение в 2019 году CultTech Lab Russia в новом формате, который станет важным этапом для создания CultTech Hub Russia», – сказала Ирина Гордина-Невмержицкая, директор «Информбюро 20.35», главный редактор портала NTInews.ru.

«Основываясь на большом опыте сотрудничества с RDI.Digital, администрация Вены решила посвятить больше времени и ресурсов CultTech и объединить усилия со всеми главными действующими лицами сфер искусства, культуры, дизайна, исследований и науки, а также бизнеса и технологий. Наша совместная цель – построение платформы мирового класса для создания глобальных решений, CultTech Hub Vienna», – отметила Сабине Олер, директор по международному бизнесу Vienna Business Agency.

Международная лаборатория CultTech Lab Russia пройдет 16 ноября 2019 года на сцене Российского этнографического музея в рамках секции «Общественный поток». Она организована компанией RDI.Digital – междисциплинарным интегратором современных технологий в культуру и искусство.

Проект реализован при поддержке АНО «Платформа НТИ» и деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.