После защиты педофилов и наркоманов либералы вступились за радикального анархиста Мифтахова

Спонсируемые Западом либералы и общественные движения «окрестили» активиста «Народной самообороны» Азата Мифтахова «политзаключенным» и встали на его защиту. Либерально-оппозиционное крыло делает все возможное, чтобы сохранить в РФ ядро радикалов, готовых на провокации и силовое сопротивление полиции.

Дело Азата Мифтахова

Международная организация «Мемориал», признанная в России иноагентом, признала активиста движения «Народная самооборона» Азата Мифтахова, «политзаключенным». По данным сайта организации, молодого человека, являющегося аспирантом мехмата МГУ, якобы запытали и выбили признания касательно изготовления самодельного взрывного устройства с последующем испытанием в лесополосе Балашихи. Также Мифтахову инкриминируют нападение на офис «Единой России», выраженное в повреждении оконного стекла и забрасывании внутрь офиса дымовой шашки. В итоге аспирант является фигурантом двух уголовных дел: часть 2, статья 213, часть 1, статья 223.1. «Специалисты» «Мемориала» сочли обвинения об изготовления СВУ недоказанными, а заброс шашки обычным баловством. Иноагент признал Азата «политзаключенным» на том основании, что арест связан с репрессиями в отношении активистов, ведущих неугодную власти общественную активность.

В своем Telegram-канале поддержку Азату выразил и участник московских незаконных акций Дмитрий Гудков. По его словам, нельзя молчаливо принимать пытки людей, которые в мучениях оговаривают себя, так как это приведет к появлению нового Сталина.

Акционист или террорист?

Желание защитить человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, похвально. Однако деятельность либералов и «Мемориала» больше похожа на то самое «глупое охранительство» «своих», в чем оппозиционеры любят обвинять власть. Все дело в неоднозначности деятельности активиста и его принадлежности к радикальному движению, которую в «Мемориале» не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Ну или не хотят этого делать в виду наличия понимания, что все-таки он там состоит.

«Народная самооборона» — анархическое движение. Его создатели присваивают ему статус обычного общественного движения, радеющего за развитие государства. При это деяния соратников квалифицируются, как акционистские. Но по факту, это радикальное политическое сообщество, нацеленное на создание условий для проведения революции в России. Причем — силовыми методами.

На официальном сайте сообщества выложено множество идеологических материалов, в которых выражено пренебрежение к полицейским, изложены тезисы о необходимости насильственного сопротивления госорганам и даже выложены инструкции по «работе» на различных митингах.

Так, в статье под названием «Тактика анархистов во время массовых несанкционированных мероприятий» создатели движения открыто призывают ходить только на незаконные акции, формировать группы с разведчиками и распределенными ролями, поощряют сопротивление силовикам. Для маскировки анархистам рекомендуют использовать оформленные на чужое имя сотовые телефоны и SIM-карты.

«В случае появления ОМОНа попытайтесь организовать протестующих в сцепку. Первые ряды протестующих встают, сцепившись друг с другом локтями. Задние ряды обхватывают стоящих спереди и не дают полиции выдернуть их», — пишут на сайте движения.

Кстати, описанное напоминает летние протесты в Москве, где использовались подобные технологии для оказания сопротивления полиции и Росгвардии. «Народная самооборона» поддерживала украинский «Майдан», отмечая пользу радикалов, и незаконные акции ФБК в столице, считая их хорошей возможностью для формирования опыта и пополнения движения активистами.

По мнению создателей «Народной самообороны», общество может измениться только посредством силового сопротивления, о чем прямо написано в статье «Преодоление иллюзий». О том, что это незаконно, анархисты не думают.

В разговоре об анархистах-радикалах невозможно обойти стороной видеоматериалы, опубликованные в Сети с участием Азата. На них активист изображен в военном обмундировании, с автоматом в руках и исламистским жестом. Именно так обычно позируют на фото террористы. Также есть кадры с обыска, в ходе которых найдены многочисленные сотовые телефоны, деньги и военная амуниция.

Совокупность двух фактов — участие в анархической организации, а также фотографии с оружием и обнаруженная амуниция — уже не делает аспиранта МГУ просто «жертвой» и «невинной овечкой». Изготовление СВУ тоже не кажется чем-то выдуманным. Или кто-то будет убеждать, что силовики заставили переодеться в милитари и подкинули «Калаш»? В таком контексте и забрасывание шашки в окно уже не просто баловство. Выглядит это, как акт радикализации, проба собственных сил. И кто знает, где бы оказалось следующее изготовленное СВУ.

Почему либералы подрядились на защиту?

Либерально-оппозиционное крыло традиционно поддерживает всех, кто оказывает сопротивление власти любым способом. Для них все фигуранты уголовных дел, замешанные в антивластной деятельности — «свои», «им все можно», они «политзаключенные». Если человек имеет гражданскую позицию и не против поучаствовать в различных акциях, в том числе незаконных — вообще хорошо. Гудкову это выгодно, так как из подобных радикалов можно формировать ядро активистов для митингов с провокациями. «Мемориалу», занимающемуся в том числе антироссийской пропагандой, выгодно поднимать тему репрессий. Раздували эту тематику в контексте бывшего СССР, теперь работают по России. При этом им неважно, кого легализовывать в публичном поле: педофила «Мемориала» из Карелии Юрия Дмитриева с его другом, хранящего наркотики Оюба Титиева или потенциального террориста Мифтахова.

Есть и третья заинтересованная сторона — Запад. Геополитические противники России посредством спецслужб и различных зарубежных фондов не первый год пытаются создать в РФ условия для «цветной революции», расшатывая социум. Так, американские общественные организации спонсируют ФБК и его партнеров. США также причастны к организации летних протестов в Москве.

«Европейский фонд в поддержку демократии» (European Endowment for Democracy, EED) спонсирует проведение «цветных революций». Их деньги были направлены на подрыв общественного порядка на Ближнем Востоке, Балканах, Украине и России. У нас в стране они вместе с американским NED (запрещен в РФ) поддерживают деньгами, в том числе, «Мемориал».

Поэтому, читая новостные сообщения о «политзаключенных», стоит еще десять раз подумать, верить информации или нет. Возможно, кого-то в очередной раз пытаются перекрасить из черного в белый».