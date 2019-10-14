Москва, 14 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 декабря утвердить программу по переселению людей из аварийного жилья после разрушительного землетрясения в Нефтегорске в 1995 году. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума госсовета, состоявшегося 4 сентября 2019 года.

Как говорится в документе, поручение Путина должно быть исполнено до 1 декабря 2019 года. Ответственными за эту работу назначены глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, а также российский премьер Дмитрий Медведев. Путин поручил утвердить программу переселения после землетрясения на Сахалине.

28 мая 1995 года около часа ночи на Сахалине произошло разрушительное землетрясение. В эпицентре сила толчков достигала 9–11 баллов.

По данным МЧС, землетрясение на Сахалине стало самым разрушительным в России за последние 100 лет. Его воздействие ощущалось всюду — на севере острова и во многих пунктах прилегающей части материка. Пострадали город Оха (6‑7 баллов) и поселки Сабо, Тунгор (7 баллов), Ноглики, Москальво, Колендо (5 баллов), Эхаби, Восточный‑1, Некрасовка (5‑6 баллов).

Но наиболее тяжелые последствия землетрясение вызвало в городе Нефтегорске, который находился в 25‑30 километрах западнее эпицентра главного толчка. Этот город был расположен в 90 километрах южнее Охи и задумывался как вахтовый поселок для нефтедобытчиков. Строительство города началось в 1964 году. За 30 лет в нем было построено 17 пятиэтажных 80‑квартирных жилых домов, четыре двухэтажных кирпичных и крупноблочных дома, одноэтажный коттедж на три семьи, четыре двухэтажных детских сада, школа и другие. На момент катастрофы в городе проживало 3197 человек.

В результате землетрясения были полностью разрушены почти все здания и сооружения. Пятиэтажные дома, рассчитанные на 6‑балльную нагрузку, развалились под собственным весом. Дома рухнули не сразу, поэтому те из людей, кто еще не успел заснуть или быстро оценил ситуацию, успели выпрыгнуть из окон. Накануне в нефтегорской школе прозвенел последний звонок. Из 26 выпускников в живых остались девять человек.