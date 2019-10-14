Путина во дворце короля Саудовской Аравии встретили под фанфары

Эр-Рияд, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин прибыл на переговоры во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Эр-Рияде.

Aurus российского лидера по дороге к резиденции сопровождали 12 всадников на арабских скакунах. В руках у наездников были флаги РФ и Саудовской Аравии. В честь Путина у дворца «Аль-Ямама» прозвучали фанфары. А встречающие главу государства при входе во дворец приветствовали его на русском языке.

«Добро пожаловать», — обратились они к Владимиру Путину.

«Аурус» в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Сальманом в сопровождении почетного кортежа pic.twitter.com/7KTGHHIOaO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Внутри резиденции президента РФ ожидал Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Присутствующие здесь музыканты исполнили гимны двух государств. После Путин и Аль Сауд поприветствовали почти 200 членов российской и саудовской делегаций.

Некоторым из них политики пожали руки, а президент Чечни Рамзан Кадыров даже обнялся с Путиным. Как отмечает ТАСС, все российские делегаты были одеты в строгие костюмы, а глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в знак уважения к традициям арабской страны, покрыла голову черной шалью. В качестве угощения членам делегаций предложили шоколадки с флагами РФ и Саудовской Аравии.

Затем Путин и Аль Сауд проследовали на государственный прием, который король организовал в честь президента России. На него представителей прессы не пустили. После приема во дворце начнутся российско-саудовские переговоры.