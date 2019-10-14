Счетная палата РФ видит риски снижения прогнозируемых доходов бюджета

Москва, 14 октября. Счетная палата РФ видит риски снижения доходов федерального бюджета, прогнозируемых министерством финансов на следующие три года. Об этом говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на 2020–2022 годы.

По данным экспертов, есть риск, что в 2020 году прогнозируемые доходы уменьшатся на 145,5 миллиарда рублей. В 2021 году эта цифра может составить 216,7 миллиарда рублей. В 2022 году прогнозируемые поступления в бюджет могут снизиться на 351,4 миллиарда рублей.

Как отметили аудиторы, при составлении прогноза не учитывался целый ряд поправок в Налоговый кодекс РФ, принятых в начале осени 2019 года. Эти изменения могут привести к потерям налоговых поступлений. Кроме того, аудиторы увидели риски в исполнении прогноза поступлений дивидендов государственных компаний.

При этом в Счетной палате отметили, что Минфин недооценил некоторые статьи поступлений в бюджет, передает KP.RU. Так, по сравнению с прогнозом министерства, в 2020 году дополнительные поступления в бюджет могут составить 79,2 миллиарда рублей, в 2021 году — 124,3 миллиарда, а в 2022 году — 158,3 миллиарда рублей, сообщает Пятый канал.

Учитывая все факторы роста и снижения доходов, по данным аудиторов, в следующем году риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам могут составить 66,3 миллиарда рублей. В 2021 году эта цифра может превысить 92 миллиарда рублей. В 2022 году есть риск недополучить в казну 193 миллиарда рублей.

Напомним, 26 сентября был опубликован проект бюджета России на ближайшие три года, сообщает «Царьград». Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, с 2020 по 2022 год российский бюджет останется профицитным.