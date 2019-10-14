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Путин распорядился компенсировать затраты на перевозку машин, собранных на Дальнем Востоке

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Путин распорядился компенсировать затраты на перевозку машин, собранных на Дальнем ВостокеВладивосток, 14 октября. Президент России Владимир Путин поручил принять нормативную базу, предполагающую на долгосрочной основе компенсацию автопроизводителям на перевозку машин, собранных на Дальнем Востоке. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Госсовета по развитию региона.

Согласно документу, выплата будет возмещаться за транспортировку автомобилей, произведенных резидентами территории опережающего социально-экономического развития во Владивостоке, в другие регионы России.

Проектом бюджета на следующие три года до 2022 года на эти цели в 2020 году предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Выделенные на будущий год средства втройне превышают те, что были определены бюджетом в 2019 году.

Отмечается, что эту финансовую поддержку будет получать единственный производитель — совместное предприятие Mazda Sollers, которое собирает на Дальнем Востоке три модели авто: Mazda 6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9. 

Помимо вопроса о компенсации за транспортировку автомобилей, президент России поручил правительству до февраля 2020 года разработать предложения по обеспечению широкополосным доступом в Интернет домохозяйств и социально-значимых объектов Дальнего Востока, передают РИА Новости.

Ранее Путин распорядился к 1 декабря текущего года в два раза увеличить выплаты для учителей и врачей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ «Земский учитель» и «Земский доктор», а также предоставить авиакомпаниям, перевозящим пассажиров на Дальнем Востоке по доступным ценам, возможность совершать международные перелеты.

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Источник: РИА Новости
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