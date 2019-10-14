ИГ заявило о трех атаках на курдских боевиков к востоку от Евфрата

Дамаск, 14 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) заявила о трех атаках на курдские вооруженные формирования к востоку от Евфрата, сообщил Telegram-канал «Вестник Дамаска».

В результате подрыва машины в деревне Касыба были убиты и ранены десять бойцов курдских вооруженных формирований. Также нападение было совершено на нефтевозы вблизи деревни Джадидат. Обстрелу подвергся автомобиль в населенном пункте Гаранидж, в результате атаки погибли двое бойцов.

Курдские вооруженные формирования захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. При этом многие члены террористической группировки перешли в ряды курдских боевиков. Также курдские вооруженные формирования выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США, поспособствовав таким образом созданию спящих террористических ячеек, имеющих возможность в любой момент атаковать Сирию.

Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную на борьбу с курдскими вооруженными формированиями и террористами ИГ. Турецкая сторона рассчитывает создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, а также предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.