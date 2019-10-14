Элтон Джон назвал Майкла Джексона «психически больным» 

Нью-Йорк, 14 октября. Американский певец Майкл Джексон мог к концу жизни лишиться рассудка из-за приема лекарственных препаратов. Об этом в своей автобиографической книге «Я» заявил британский исполнитель Элтон Джон.

На страницах написанного им произведения Джон рассказал, что был знаком с Джексоном с 13-14 лет. Артист помнит коллегу «самым очаровательным ребенком, которого можно представить».

Однако в какой-то момент, по словам Джона, король поп-сцены начал «отстраняться от мира, от реальности, как Элвис Пресли».

«Он был действительно психически болен, стал тревожным человеком», — заметил музыкант.

Он назвал Джексона человеком, которому по неизвестной причине было сложно находиться в окружении взрослых людей, передает «Культуромания». Причиной тому, по мнению певца, могли стать лекарства, которые Джексон принимал в последние годы жизни.

Elton John Calls Michael Jackson 'Mentally Ill' in New Memoir https://t.co/ZhkopOJJ3o — TMZ (@TMZ) 13 октября 2019 г.

Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других наград скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. Его 25 раз заносили в Книгу рекордов Гиннеса, Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

В этом году вокруг умершего исполнителя разразился скандал, причиной стал выход фильма «Покидая Неверленд». В документальной ленте, премьера которой состоялась на кинофестивале 2019 Sundance, люди, называющие себя «жертвами артиста», в очередной раз обвинили его в педофилии.

За исполнителя вступились многие его коллеги, среди которых Мадонна. Певица напомнила о презумпции невиновности.

Ранее агент легендарного американского певца Рэймон Бэйн заявила, что король поп-музыки составил тайное завещание, которое по какой-то причине «затерялось».