Появилось видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана

Абакан, 14 октября. Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП в Красноярском крае, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Чиновник погиб днем 14 октября в районе Минусинска. Его автомобиль получил сильные повреждения, Булакин скончался на месте ДТП.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов выразил глубокие соболезнования близким Булакина. Он отметил, что для региона это невосполнимая утрата.

Булакин был переизбран мэром Абакана в 2018 году, передает «360».