Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Эмбарго Запада против Турции из-за курдов откроет для России великолепные перспективы

127
0 Оставить комментарий

Оружейное эмбарго Запада против Турции откроет для России великолепные перспективы

Турецкая армия, поддержанная протурецкими формированиями, начала 9 октября операцию в контролируемые курдскими террористами северные районы Сирии. Военная операция Анкары по созданию там демилитаризованной зоны безопасности глубиной 30 км и длиной 480 км получила название «Источник мира». Курдским боевикам, лишившимся вопреки своим ожиданиям активной поддержки США, под ударами превосходящих сил противника оставалось лишь откатываться от сирийско-турецкой границы все дальше и дальше…

Реакция мирового сообщества на старт «Источника мира» оказалась неоднозначной: от горячей поддержки Анкары до резкого осуждения ее действий. В частности, Вашингтон, «притормозивший» после приобретения Турцией российских ЗРК С-400 программу поставок Анкаре малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, отреагировал на контртеррористическую операцию Тайипа Эрдогана указом о санкциях.

Эмбарго Запада против Турции из-за курдов откроет для России великолепные перспективы

«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — объявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Подписанный 14 октября президентом США Дональдом Трампом указ позволяет Минфину и Госдепартаменту США вводить санкции против частных лиц и организаций, которые связаны с правительством Турции, если их действия «угрожают гражданскому населению или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», отметил госсекретарь Майк Помпео.

Впрочем, пока дальше этого, сплетен о возможной приостановки членства Турции в НАТО и не менее возможного эмбарго на поставки Анкаре американской продукции военного назначения в Вашингтоне не пошли. Зато правительства ряда стран ЕС оказались более решительными. 

Италия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Германия и Финляндия объявили, что приостанавливают экспорт оружия в Турцию. Более того, 11 октября на встрече европейских дипломатов обсуждалась возможность введения оружейного эмбарго в отношении Турции со стороны всех участников Евросоюза. 

Как запреты на экспорт продукции военного назначения в Турцию скажется на положении турецкого ВПК? В вопросе разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Оружейное эмбарго Запада против Турции откроет для России великолепные перспективы

Османы и ВТС

Конечно, ВПК Турции стремится к замещению импортных поставок оборонной продукции. Анкара заявила в январе 2018 года, что уже не менее 65% потребностей турецкой армии в вооружении выполняется собственным военно-промышленным комплексом. Более того, по словам турецкого лидера, к 2023 году — столетнему юбилею основания республики — зависимость от внешних поставок вооружений Турцией должна быть полностью преодолена. 

Тем не менее, на текущий момент ВПК Турции все еще испытывает потребность в поставках из-за рубежа технологий, отдельных комплектующих, а также готовой продукции. Так, например, в 2013—2017 годах поставками Анкаре вооружения и военной техники занимались около двух десятков стран мира.

В частности, из Италии Турция импортировала корабельные артустановки для своих корветов и катеров. Также по итальянской лицензии в Турции было собрано несколько десятков ударных вертолетов Agusta A 129 «Mangusta». 

У Франции Турция закупала и продолжает закупать для оснащения своих патрульных самолетов РЛС морской разведки комплекса «Ocean Master» и автоматизированные системы управления AMASCOS.

Для оснащения и модернизации корветов и фрегатов турецких ВМС Нидерланды поставляли РЛС семейств SMART и STING.

Оружейное эмбарго Запада против Турции откроет для России великолепные перспективы

Норвежская компания Kongsberg снабжала турецкие военные корабли газовыми турбинами.

ФРГ продавала туркам танковые дизели MTU-881 и корабельные MTU-595. Помимо этого, с 2009 года самая крупная в Германии верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft участвует в постройке шести субмарин проекта 214TN с воздухонезависимой двигательной установкой на турецком предприятии Golcuk Naval Shipyard.

В Финляндии силовые структуры Турции приобретали снайперские винтовки Sako TRG.

Но, разумеется, основным партнером Анкары по военно-техническому сотрудничеству был и остается Вашингтон. Соединенные Штаты снабжали Турцию более чем 60% всей приобретаемой Анкарой за рубежом продукции военного назначения. 

От Дяди Сэма турки получали многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk в вариантах S-70A и S-70B, противолодочные вертолеты Sikorsky SH-60 Seahawk, ударные «вертушки» Bell AH-1W Super Cobra, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7T Peace Eagle, ракеты класса «воздух—воздух» AMRAAM, корабельные ЗУР ESSM и RAM, ПЗРК FIM-92 Stinger, авиабомбы семейства JDAM, торпеды Mark 54, авиационные РЛС AN/APG-68, подвесные контейнеры с оптическим и радиоэлектронным оборудованием AN/AAQ-13/-33 и AN/AWW-13, подвесные контейнеры с разведывательным оборудованием DB-110, комплекты средств для модернизации фрегатов типа «Oliver Hazard Perry», корабельные газотурбинные силовые установки LM-2500, авиадвигатели семейства Т-800 и дизельные двигатели для бронеавтомобилей «Kirpi». 

Оружейное эмбарго Запада против Турции откроет для России великолепные перспективы

По лицензиям США и с использованием американских комплектующих в Турции был налажен выпуск многофункциональных легких истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. В феврале 2014 года турецкое правительство подписало десятилетний контракт с американским предприятием Sikorsky Aircraft на совместное производство в Турции 109 многоцелевых вертолетов T70 по программе TUHP общей стоимостью 3,5 млрд долл. (с опцией еще на 191 вертолет). 

И это далеко не все примеры военно-технического сотрудничества Анкары с США и странами ЕС. Как мы видим, оно не только имело место ранее, но и вполне благополучно продолжается до сих пор: постоянно заключаются новые контракты. К тому же завершившиеся поставки в Турцию иностранной продукции военного назначения вовсе не означают прекращения сотрудничества Анкары с заграничными контрагентами, поскольку сохраняется необходимость в постпродажном обслуживании.

Соответственно, если ВТС Турции с Западом окажется под угрозой, турецкий ВПК столкнется с большими проблемами. Ведь, несмотря на весь свой действительно серьезно выросший за последние годы потенциал, военно-промышленный комплекс Турции все же не обладает всеми необходимыми компетенциями и научно-промышленной базой для полного импортозамещения военной продукции иностранного производства. 

Заметим, что «прямо сейчас» с такой угрозой Анкара еще не сталкивается. Гневные заявления США и ЕС пока, по большей части, остаются громкими словами. Правительства стран Евросоюза крайне витиевато и расплывчато формулируют запреты на экспорт военной техники в Турцию, а в Штатах Дональд Трамп вообще еще не инициировал ни одного оружейного эмбарго в отношении Анкары — за исключением стоп-сигнала для поставок Эрдогану F-35. Да и на этот шаг Вашингтон пошел лишь после своего «последнего китайского предупреждения».

Оружейное эмбарго Запада против Турции откроет для России великолепные перспективы

Если меч рухнет…

Итак, «Дамоклов меч» на турецкий ВПК еще не обрушился. Но он уже висит над Анкарой, и турки не могут игнорировать эту опасность. Активное продолжение операции «Источник мира», недавний обстрел со стороны турецких позиций американских и французских военнослужащих в окрестностях сирийского Кобани, внутриполитическая повестка в США — все это и многие другие факторы могут резко обострить ситуацию. 

Как результат, Трамп будет вынужден существенно урезать ВТС Штатов с Турцией, а на саммите в Брюсселе 17—18 октября его участники могут проголосовать за введение оружейного эмбарго в отношении Анкары всеми участниками ЕС. 

Если оружейное эмбарго стран ЕС для турецкого ВПК будет неприятным, но не более, то разрыв ВТС с США станет для ВС Турции крайне чувствительным ударом. Какое-то время турки на накопленных запчастях, конечно, продержатся, но вот дальше… 

Всеобъемлющий запрет Запада на поставки продукции военного назначения Турции несомненно явится прологом к нарастанию конфронтации между Вашингтоном и Брюсселем, с одной стороны, и Анкарой, с другой. «Закусивший удила» Эрдоган на действия Запада будет вынужден как-то реагировать. Помимо уже озвученного Анкарой ультимативного обещания в ответ на недружественные действия Запада отправить в Европу три миллиона сирийских беженцев, находящихся в Турции, Эрдогану придется оперативно подыскивать и новых иностранных контрагентов для ВТС. 

Оружейное эмбарго Запада против Турции откроет для России великолепные перспективы

Понятно, что на роль таковых лучше всего подходят Россия и Китай. Это понимаем мы, это понимают в КНР, это понимают турки, но это понимают и на Западе. Собственно, именно поэтому «Дамоклов меч» оружейного эмбарго над турецким ВПК качается, но до сих пор не падает. 

Тем не менее, если в какой-то момент он все же рухнет, перед Москвой и Пекином откроются великолепные перспективы не только по извлечению финансовой прибыли из возможного расширения ВТС с Турцией, но и по заметному перекраиванию в свою пользу геополитической картины современного мира.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров