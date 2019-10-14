Бывший наемник Сараджа рассказал, как его завербовали в банды ПНС

Издание Asharq Al-Awsat рассказало об истории 18-летнего Мубарака из Судана, который ранее был одним из многочисленных наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По словам Мубарака, на стороне ПНС в основном воюют беженцы и нелегальные мигранты из Африки и других стран. Обещая отправить их в Европу, правительство Сараджа заставляет их воевать против Ливийской национальной армии.

Мубарак признался, что воевал на стороне ПНС, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступать на Триполи. Его мотивировало то, что он может быстро накопить на «дорогу» в Европу. Это плавание еще часто называют «путешествием смерти», потому что нелегальные катера с африканскими мигрантами из Триполи часто не доплывают до конечной цели — берегов Италии.

Солидные зарплаты боевиков ПНС

Бывший боевик рассказал о зарплатах среди наемников ПНС.

«Если воюешь со стрелковым оружием, то платят 2000 динаров за 15 дней, если задействован в боях с тяжелым вооружением, то получаешь 4000 динаров», — рассказал Мубарак.

Иными словами, в месяц наемникам Сараджа платят от 2800 до 5600 долларов (от 182 тысяч до 364 тысяч рублей).

Неизвестные «солдаты» Сараджа

Суданский беженец сообщил, что группировки, действующие от лица главы ПНС Фаиза Сараджа, выдали ему и другим мигрантам стрелковое оружие и пять бронированных автомобилей, чтобы они атаковали ЛНА на подходе к городу. По его словам, в ходе столкновения погибли его товарищи, которых боевики Сараджа быстро забрали с поля боя, чтобы никто не узнал, кто воюет за Правительство национального согласия.

ПНС нанимает всех

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин во время разговора с Федеральным агентством новостей заявил, что на стороне ПНС действуют не только африканские наемники, но и сирийские, которых стране поставляет Турция.

«Суданские наемники в основном задействованы в южных районах Ливии, сирийские в свою очередь были замечены среди обороняющих Триполи и воюющих в Мисурате. Кроме того, в Ливии находятся наемники и из стран Европы. Берут всех, кого можно быстро и недорого нанять для пополнения рядов группировок ПНС», — подчеркнул Рожин.

Вынужденная мера

Военный эксперт назвал это вынужденной мерой, потому что Правительству национального согласия не хватает личного состава. Согласно данным Фонда спасения национальных ценностей, глава ПНС Фаиз Сарадж не пользуется широкой поддержкой граждан. В марте 2019 года его рейтинг составлял 7,1%, а впоследствии упал до 3%.

Кроме того, продолжает Борис Рожин, отряды различных ополчений, действующих на стороне Сараджа, недостаточно надежны.

«Некоторые просто отказываются выходить из районов своих кварталов или городов. Поэтому для того, чтобы были хоть какие-то силы, чтобы можно было вести хоть какие-то боевые действия, ПНС приходится нанимать подобную публику», — объяснил военный эксперт.

Война в Ливии могла закончиться еще весной

По словам Бориса Рожина, учитывая интенсивность боевых действий в Ливии, а также огромные иностранные денежные вливания, в обозримом будущем нет перспектив, что ПНС откажется от найма боевиков. Он подчеркнул, что власти Триполи получают финансирование от тех, кто открыто поддерживает правительство Сараджа, в основном это Турция и Италия.

«Нужно понимать, что война в Ливии существует со серьезным вовлечением внешних игроков. Правительство национального согласия — это легальное, но формальное правительство, которое было признано международным сообществом. Другой вопрос, что оно не управляет большей частей Ливии, а также не пользуется поддержкой со стороны местного населения. Если бы не внешняя военно-финансовая помощь, то этого правительства не было бы еще весной», — заключил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в комментарии ФАН.

Напомним, ранее пленный военнослужащими Ливийской национальной армии боевик Абд аль-Кауи Халифа рассказал на допросе, какие методы использует так называемое Правительство национального согласия, чтобы мотивировать своих наемников на войну против Ливийской национальной армии.