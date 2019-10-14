Глава Минобороны Турции сообщил о бегстве курдских боевиков с террористами ИГ

Анкара, 14 октября. Курдские вооруженные формирования при отступлении забрали с собой боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые содержались в тюрьме на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы видели, что, уходя, курдские боевики очистили тюрьмы и взяли террористов ИГ с собой. У нас документальные доказательства этого, фотографии. Мы рассказываем об этом нашим коллегам и союзникам», — сказал Акар в эфире турецкого телеканала NTV.

9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также блокировка стратегической трассы М4, которую террористы используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами ИГ. При этом курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как большое количество исламских радикалов входит в ряды курдских вооруженных формирований.

Кроме того, курдские террористы оказали помощь боевикам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора, доставив их на американские военные базы, которые расположены в районе населенных пунктов Аш-Шаддади и Ат-Танф. При этом вся деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент активизировать свою деятельность на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.