Сирия, 14 октября. Американские дипломаты бегут из Сирии. Жители Ракки приветствуют войска САА. Два сотрудника внутренней безопасности пострадали в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Даръа потеряли два человека в результате нападения неизвестных, в Камышлы подняли флаги над занятыми административными зданиями, в Ракке заняли центр Айн-Иссы.

Курды: завили о намерении продолжать свою деятельность после соглашения с Дамаском.

ВС Турции и союзные силы: нанесли удар по курдским радикалам в Ракке, заняли поселок близ Тель-Абъяда.

Международная коалиция: выводит своих дипломатов и военнослужащих с севера Сирии, перебрасывая их с авиабазы в Ирак, в Алеппо перекрыли мост, ведущий к городу Манбидж

Провинция Алеппо

Сообщается, что американские военные заняли мост, ведущий к Манбиджу, в попытке воспрепятствовать продвижению правительственных сил, как указывает новостной Twitter-канал Rojava IC. Рядом с мостом Кара-Козак американский патруль из нескольких бронированных автомобилей ограничивал движение.

Как указывает местный источник в сети twitter Ali Alleile, подразделения Сирийской арабской армии (САА) прибыли в поселок Абу-аль-Каф на границе с городом Манбидж. Танки сирийской армии продолжают прибывать к городу.

Как заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая армия не будет входить в Манбидж. Сообщение об этом было размещено на официальной страничке президента в сети Twitter. Как подчеркивает президент, в город должны вернутся коренные жители этих территорий и что Турция ведет переговоры с арабскими племенами в регионе об их возвращении.

Провинция Даръа

Два члена разведки сирийской армии были убиты, а двое других получили ранения во время столкновений с неизвестными боевиками лицами в городе Джассим в западной части провинции Даръа в воскресенье вечером, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Еще два сотрудника сил безопасности правительственных сил были убиты во время патрулирования жилых кварталов города Аль-Алия в Джассиме. Один из нападающих подорвал самодельную бомбу, после того как сотрудники внутренней безопасности смогли окружить его для задержания. В результате взрыва пострадало несколько человек. Военное подкрепление сирийской армии прибыло после нападения и провели рейд в этом районе, в результате которого арестовали трех человек, подозреваемых в участии в антиправительственной деятельности и нападениях на представителей официальной власти.

Провинция Ракка

В Ракке сирийская армия заняла бывшую базу 93-й бригады в районе города Айн-Исса на юго-западе провинции как указывает новостное агентство Al Hadath. Боевики «Демократических сил Сирии» поднимают сирийские флаги в городе над административными зданиями.Сообщается, что боевики SDF покидают свои блокпосты. Сирийская армия вводит свои силы в центр города. Местное население приветствует ввод войск правительственных сил, как передает агентство SANA.

Бойцы сирийской армии распространили видео о взятии авиабазы в Ат-Табке в ответ на заявления, что там находятся силы международной коалиции. Все военнослужащие США были выведены с базы, как указывает источник в сети Twitter

Протурецкие силы выбили курдские боевиков из деревни Тель-Антра и поселка Аль-Арус к югу от города Тель-Абъяд, как передает Twitter-канал Son Kale Turkiye. Бойцы также вошли в Тель-Абъяд, как указывает агентство Step News Agency, и подняли в ответ свой флаг.

Провинция Хасака

Жители города Камышлы приветствуют ввод сирийских подразделений, как передает новостное агентство SANA. Флаги САА установлены на административных центрах. Курдская автономная «администрация» тем не менее собирается продолжить свою деятельность на севере Сирии. Об этом в понедельник заявил ее представитель Лукман Эхме в комментарии телеканалу Rudaw, подчеркивая что САА займет только приграничную зону в рамках соглашения на которое пошли курды. Тем самым САА создаст буферную зону на границе с Турцией для стабилизации ситуации на севере страны.

Интенсивные столкновения между протуцрецкими бойцами и курдскими отрядами SDF продолжаются близ города Рас-аль-Айн. Турецкая армия ведет артобстрел позиций «Демократических сил Сирии», которые пытаются прорвать линии обороны и перезанять город, как сообщает источник в сети Twitter Hassan PRidha.

По сообщению Reuters, американские дипломаты, работавшие над стабилизационными проектами в северо-восточной Сирии, покинули страну вместе с военнослужащими в последние сутки. Американские военнослужащие, о планируемом выводе которых Пентагон объявлял ранее, все еще находятся в Сирии, однако работа по их отводу уже началась. Днем еще 150 военнослужащих коалиции покинули страну и отправились в Ирак с авиабазы армии США на севере, откуда уже будут направлены обратно в Штаты, как сообщает новостной Twitter-канал Hawar AALi.