Медведев расширил список жизненно необходимых россиянам лекарств

Горки, 14 октября. Перечень жизненно важных и необходимых россиянам лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение», — рассказал Медведев.

Он уточнил, что в перечне увеличится и список лекарств, которые могут получать льготные категории граждан. Речь идет о дорогостоящих препаратах для лечения так называемых сложных и высокозатратных нозологий.

«Они достаточно дорогие, но в них особо нуждаются люди с орфанными заболеваниями», — пояснил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул важность вопроса обеспечения лекарственными средствами и отметил, что правительство ведет системную работу, чтобы лекарства, которые продаются в России или выдаются в рамках бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям.

Российский премьер уточнил, что работа в отношении важнейших препаратов будет продолжена, список будет расширяться.

Ранее, в сентябре, Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку лекарств для детей из-за рубежа. Премьер отметил, что некоторые формы необходимых препаратов в настоящее время производятся только за рубежом и не регистрируются производителями в России. Поэтому сейчас активно решается задача до конца 2023 года организовать выпуск всех требуемых форм лекарств в РФ.