Москва, 14 октября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что убийца девочки в Саратове не обратится к ней за помощью. Об этом она рассказала журналистам.

«Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью», — подчеркнула она.

9 октября третьеклассница ушла в школу и пропала. Ее искали больше суток, а в ночь на 11 октября нашли убитой в гаражах возле школы.Подозреваемого в ее убийстве вычислили при проверке лиц, ранее судимых за насильственные преступления сексуального характера.

Позднее появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором зафиксирован Михаил Т., предположительно, после совершения преступления. На кадрах видно, что он после расправы с ребенком пришел на остановку общественного транспорта с пакетом. Следователям удалось установить, что в нем находилась сменная обувь Лизы. Дойдя до остановки, мужчина просто бросил пакет в небольшую мусорную урну и сел дожидаться своего автобуса.

Когда подозреваемый был задержан, жители Саратова устроили стихийный митинг, люди требовали отдать убийцу ребенка им на самосуд. На фоне трагических событий в Саратове общественность вновь стала обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь.

При этом тетя убитой в Саратове девятилетней девочки Ирина К. выступила против введения в России смертной казни. Жительница Саратова отметила, что семья не ожидала, что смерть их девочки получит такой резонанс. Она поблагодарила людей за неравнодушие.

Комментируя предложение вернуть смертную казнь в стране, она констатировала, что не одобряет эту идею. Убийце ребенка Ирина желает пожизненного срока.