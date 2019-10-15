Герой России рассказал об институте патриотического наставничества в стране

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, полковник ФСБ Вячеслав Бочаров, удостоенный звания Героя России за участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, рассказал Федеральному агентству новостей о том, каким он видит институт духовно-нравственного наставничеств, в чем особенности взаимодействия с молодежью, и что нужно стране для патриотического воспитания нового поколения.

Как президент благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века против войн» Бочаров сейчас готовится к участию в итоговом мероприятии форума «Сообщество».

— На форуме «Сообщество» вы будете участвовать в панельной дискуссии ветеранского сообщества «Социализация ветеранского сообщества России через системную наставническую деятельность с подрастающим поколением». С чем выступите?

— Мы уже три года занимаемся своей темой в формате проекта «Эстафета поколений», который был инициирован в 2016 году представителями общероссийских ветеранских сообществ. «Десантники России», «Боевое братство», «Передовая доблесть России», «Волонтеры Победы» и другие. Эти организации охватывают федеральный уровень и имеют свои структуры практически в каждом регионе. Мы провели объединительный форум в 2016 году, а в 2018 году и президент РФ обратил внимание на связь поколений и возрождение такого движения, как наставничество.

— Что такое институт наставничества в его современном понимании?

— Наставничество — это как раз социализация тех людей, кто свою трудовую деятельность закончил. У нас поставлена задача к 2030 году в рамках одного из нацпроектов продолжительность жизни довести до 80 лет. Но это не самоцель, цель в первую очередь — активная жизнь, именно об этом говорил Владимир Владимирович [Путин]. Сейчас эта программа работает на основе президентского гранта.

Недавно я приехал из Новосибирска, там были уполномоченный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Меняйло Сергей Иванович, губернатор, федеральные инспектора, и так мы проехали всю страну. Это очень востребовано, потому на таких форумах собираются наиболее активные представители ветеранского сообщества всех регионов и делятся своими практиками. А вторая часть этого проекта — связь поколений. Это молодежные структуры волонтеров, которые с большим энтузиазмом подключились к работе ветеранских организаций. И этот тандем дает соответствующий результат.

— А насколько активна обратная связь с молодежью?

— Если ранее ветеранские организации испытывали недостаток специалистов в области каких-то технологий, то теперь молодежь им в этом помогает. Если раньше они испытывали сложности в юридических зданиях, то теперь волонтеры и юристы им помогают. И так во всех направлениях жизнедеятельности нашего общества. Всегда интересна обратная связь. И проект, по отзывам, пользуется большим спросом.

И, кроме того, в марте 2018 года в государственную наградную систему была утверждена новая награда по нашей инициативе. Она занимает очень важное место в государственной системе знаков отличия. По-моему, она стоит на втором месте после награды за благотворительность. Уже были произведены первые награждения. Представления к награде осуществляются от регионов, от губернаторов, таким образом представительная и законодательная власти благодарят наставников за их работу. Это то, о чем мы всегда и говорим. Необходимо эффективное общественно-государственное партнерство. Без этого проекты, заявленные в майских указах, не будут реализованы.

— Как технически реализуется сегодня институт наставничества?

— Есть наставничество профессиональное, а есть духовно-нравственное. И это гораздо важнее. Ведь когда человек, обладающий жизненным опытом, совершавший ошибки, способен передать свой опыт — для молодежи это может стать заделом на всю следующую жизнь. Потом молодой человек может наиболее сознательно выбирать тот или иной вариант своего поведения, жизнестроения. Поэтому социализация ветеранского сообщества направлена именно на духовно-нравственные категории. Проект очень интересен. И на итоговом форуме «Сообщество» наиболее активная часть региональных ветеранов приедут в Москву и будут поощрены за свою работу.

— Каким вы бы хотели видеть идеальный институт наставничества?

— Это очень трудно описать, идеального ничего не существует. Если партнерские отношения ветеранских и молодежных организаций, учебных заведений, трудовых коллективов будут выстраиваться на долгосрочной основе, а не в виде разовых приходов и акций, то это, наверное, и будет идеальный образец. Это то партнерство, которое даст результат.

— В чем сегодня основные сложности работы с молодежью?

— Прошло не так много времени. Но мы должны констатировать позитивный скачок интереса молодежи к работе в общественной сфере. Вот даже у нас в ОП РФ, и в региональных ОП очень много представителей молодого возраста, и они очень хорошо разбираются в проблемах и вопросах, которые находятся в сферах их внимания. Все молодежные форумы разных уровней показывают, что молодежь стремится попасть на такие мероприятия. Молодым людям есть, что сказать, и есть, что представить.

Ничем нельзя заменить ту близость отношений, когда ты видишь на мероприятиях молодых людей, которые ветерана готовы на руках носить. Они смотрят на него с горящими глазами, с открытым сердцем. Даже короткий форум оставляет след навсегда. У нас хорошая молодежь. Я по всей стране проехал, как член ОП РФ, и я вижу, что молодежь стремится что-то дать. Задача исполнительной и законодательной власти — увидеть эти порывы, идеи и поддержать их. Если этого не будет, нельзя надеяться на будущее.

— Почему вы позиционируете такую позицию как солдаты против войн?

— Это проект пришел к нам из ХХ века, он назывался «Солдаты ХХ века против войн». Нередко на встречах с молодежью задают вопрос: «А война будет?». Все человечество с момента его образования понимает, что жить в мире гораздо лучше. Но вся история человечества — это сплошные войны. И если вы сейчас задаете такие вопросы, то вас тоже волнует вопрос войны и мира. И те люди, которые прошли войну, у них сильнее основания заявить молодежи «давайте строить мир». Плохой мир лучше доброй ссоры.

Мы должны быть терпимее по отношению к кому-то. Но мы должны и знать свою историю, потому что как бы кто-то ни хотел нашу историю перевернуть с ног на голову, это как раз та основа, которая дает нам уверенность, что руководство нашей страны делает все возможное, чтобы избежать каких-либо военных конфликтов. А мы — люди, прошедшие войну, — готовы сделать все, чтобы донести молодежи эту идею.

А самое главное, что я хотел сказать, это то, что в одном тандеме должны работать общественники, государство и государственные институты. Такие как министерства культуры, просвещения, спорта. И хотелось бы, чтобы то, о чем говорим с молодежью я и мои товарищи, ветераны, хотя бы немножко получало поддержку с экранов телевизора, со страниц печати. Чтобы этого дисбаланса не происходило, потому что мы об одном, о добром, о вечном, а по телевизору сплошной негатив. Вот на днях ушел из жизни герой Советского Союза, и об этом никто не знает. А если прыщик у артиста вскочил, вся страна будет переживать об этом прыщике. Что важнее, герой Советского союза или прыщик у артиста? Вопрос риторический.