Путин поручил компенсировать перевозчикам расходы из-за роста цен на авиатопливо

Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Поручение российский лидер дал по итогам заседания президиума госсовета, которое прошло 4 сентября.

«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства РФ средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится в тексте документа.

Выполнить поручение Кабмину необходимо до 1 ноября этого года.

Напомним, 20 июня во время прямой линии глава государства заявил о непростой ситуации с ценами на авиакеросин. Президент объяснил, что именно из-за скачков стоимости топлива происходит подорожание авиабилетов. В частности, 30% от цены билета на рейсы перевозчика «Аэрофлот» составляет стоимость авиационного керосина.

Как объяснил президент, проблема возникла из-за того, что авиационный керосин не включили в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо.

По итогам прямой линии глава государства поручил создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин. Согласно документу за подписью президента, рост цен на топливо на внутреннем рынке России не должен превышать уровень инфляции.

Ранее Путин поручил обеспечить необходимые запасы топлива на время отопительного сезона в российских регионах.