Москва, 14 октября. Десятки лидеров российской так называемой «оппозиции», среди которых блогер Алексей Навальный, посетили Форум Бориса Немцова, который прошел в Варшаве. Ведущими спикерами мероприятия стали известные зарубежные идеологи, которые рассказали либералам об их ролях в новой программе по вмешательству Запада в дела России.

Одним из главных спикеров на форуме стал американский политолог Фрэнсис Фукуяма, который провел экспресс-курс по обучению «независимых оппозиционеров» России. Примечательно, что американский философ работает старшим научным сотрудником Центра по вопросам демократии Стэнфордского университета. По удивительному совпадению, именно в этом американском вузе учились и учатся журналисты, блогеры, политики и даже спецагенты, которые в последующем занимаются антироссийской деятельностью.

Еще одним спикером форума стала координатор Евромайдана Александра Матвийчук, за плечами которой также обучение в Стэнфорде.

Напрямую со Стэндфордским университетом связан скандальный блогер Алексей Навальный — весной его дочь Дарья похвасталась своим подписчикам, что стала студенткой американского вуза. Девушка записала ряд политических интервью с неприкрытой антироссийской риторикой, который стал ее творческой работой для поступления. Интересно, что Навальная поступила в Стэнфорд на особых условиях и ее обучение будет проводиться за счет вуза.

Издание Nation News предположило, что сама по себе девушка, которая ранее ничем не занималась и не выделялась, не представляет для университета никакого интереса, другое дело — ее отец, который сотрудничает не только с иностранными политиками, но и с американскими спецслужбами.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский также пользуется услугами выпускников Стэнфорда. Например, на него работает основатель медиа «Проект» Роман Баданин, который год отучился в Штатах и там же создал свой портал псевдорасследований. Для запуска своего издания он нашел 500 тысяч долларов — именно в такую сумму Баданин оценил год работы редакции, состоящей из десяти журналистов.

В начале октябре в центре скандала оказался Стивен Секстон, сотрудник Дипломатической службы безопасности США и агент ЦРУ. Федеральное агентство новостей ранее писало, что американец занимался координацией членов «Фонда борьбы с коррупцией», который принадлежит Навальному.

Американские службы были вынуждены пойти на крайние меры, когда Навальный и его соратники отбывали административные наказания за организацию незаконных митингов в Москве, либо находились в бегах. Выяснилось, что Секстон уже более 15 лет занимается координацией протестов и беспорядков по всему миру.

Стэнфордский университет фактически является полноценным конвейером по подготовке агентов влияния. Западные спецслужбы пытаются влиять на внутреннюю политику России и стран постсоветского пространства через выращенных своих агентов. Примечательно, что подобных марионеток готовит не только Стэнфорд, но и другие известные американские вузы. Например, Йельский университет — член Лиги плюща. В нем, как выяснилось, проходил курс «демократических лидеров» Навальный, который попал туда по протекции других выпускников.

Форум Бориса Немцова, как считают некоторые политологи, служит идеальной площадкой для псевдооппозиционеров, которые могут обсудить планы на будущее и получить задачи от иностранных наставников. В связи с прошедшим мероприятием в скором времени стоит ожидать новых тенденций в деятельности «оппозиции» РФ. Учитывая название главной темы мероприятия «Стратегии против страха в России и за ее пределами», стоит ожидать, что по возвращению из Польши выпускники Стэнфорда и их коллеги начнут кампанию по демонизации России и запугиванию граждан.