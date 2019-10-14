Масштабный марш националистов против мира в Донбассе начался в Киеве

В Киеве стартовал масштабный марш националистов, на который съехалось около десяти тысяч радикалов со всей страны. Корреспондент ФАН передает с места событий.

Широко анонсировавшийся в СМИ и социальных сетях марш радикалов начался в парке имени Шевченко в Киеве. На площади перед памятником Кобзарю собралось несколько тысяч радикалов. Они держат флаги запрещенного в России «Правого сектора»1, «Свободы» и других националистических группировок. Также в парк Шевченко, где около часа дня начался митинг, подтянулись несколько сотен ветеранов АТО. В толпе корреспонденту ФАН встретилось даже несколько «ветеранов» Второй мировой, воевавших на стороне Гитлера.

Выступающие со сцены обвиняют действующую власть в намерении реализовать Минские соглашения, «написанные под диктовку России», а также в желании начать распродажу украинской земли. Радикалы, судя по всему, не удовлетворились тем, что рассмотрение закона о рынке земли в Раде перенесено на неопределенный срок, а разведение войск в Донбассе фактически сорвано Украиной. Их цель сегодня — показать власти свою силу, что их очень много.

Из парка Шевченко националисты намерены двинуться по центру Киева к майдану Незалежности, а затем — к офису президента, где также состоится митинг. Радикалы намерены требовать отзыва подписи украинской стороны под «формулой Штайнмайера», а также «войны до победного конца».

«Мы хотим сделать так, чтобы власть не только услышала нас, но и подчинилась нашим требованиям», — сообщил лидер «Правого сектора».

По мнению экспертов, эффект от сегодняшней акции предсказать трудно. По крайней мере, после вече националистов, прошедшего 6 октября, президент Владимир Зеленский лично встретился с лидерами националистов в своем офисе. Также власть не препятствовала действиям радикалов в Донбассе, которые фактически сорвали разведение сил от «линии соприкосновения».

1 Организация запрещена на территории РФ.