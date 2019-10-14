В Госдуме РФ рассказали о возможной причастности Госдепа к массовым беспорядкам в Москве

Москва, 14 октября. Госдеп США мог принимать участие в организации митингов в Москве этим летом. Такую информацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Николай Рыжак.

«Просматривается, что и Госдеп, и пропагандистские центры американские не стояли в стороне, они готовились к предстоящим выборам, и весь арсенал средств использовался, и режиссеры конкретные, были и исполнители», — заявил член комиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств во внутренние дела России.

По словам парламентария, эта информация, как и данные о том, что был конкретный человек, который приехал сюда под прикрытием работы в посольстве для руководства всем процессом, проверяется. При этом член фракции «Справедливая Россия» отметил, что получил сведения из надежных источников.

«Проверяем, действительно он (сотрудник посольства. — Прим. ФАН) сотрудник ЦРУ, или нет», — уточнил депутат.

Член комиссии также отметил, что произошедшее на выборах в Мосгордуму было «прелюдией, а не целью».

«Выборы — это был просто повод. Цель — подрыв устоев государственной власти в России», — подытожил Рыжак.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, посвященное летним митингам в Москве. Согласно информации, полученной от источников в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», помощь оппозиции оказывали американцы. В частности, глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил в ФБК тренинги на тему организации уличных акций.