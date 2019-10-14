Эксперт назвал главные недостатки норвежских F-35, предназначенных для «сдерживания» РФ

Многие страны отказались от покупки истребителя F-35 ввиду наличия в нем множества технических проблем, говорит военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

В истребителях пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии, которые предназначены для «сдерживания» РФ, нашли проблему. В ходе испытаний было выявлено, что тормозной парашют недостаточно надежен и требует доработки, пишет Defense News.

Согласно американскому изданию, требования предусматривают 1 нештатную ситуацию на 10 000 при раскрытии тормозного парашюта, что в настоящее время не соблюдается.

«Россия наращивает свои противовоздушные возможности на Кольском полуострове, полосе суши на своем северо-западном фланге, граничащей с Норвегией и Финляндией, и Норвегия видит возможность использовать для сбора информации при охоте за подводными лодками F-35 и (противолодочный самолет, — Прим. ФАН) P-8 Poseidon — глаза и уши НАТО на Крайнем Севере», — пишет издание.

Defense News отмечает, что норвежский F-35A Lightning II «сам по себе не является военно-воздушным потенциалом», а предназначен для решения стратегических задач сдерживания.

Виктор Баранец утверждает, что не нужно обращать внимание на пропаганду НАТО про «сдерживающий фактор», т. к. за ним прикрывается желание США продавать свои истребители F-35 другим странам.

«Американцы могут говорить, продавая F-35 норвежцам, что Россия вас раздербанит. Это все пропаганда. Так или иначе США предлагали F-35 многим странам, и некоторые из них купили эти самолеты. Однако ряд стран отказался от этого истребителя, в числе которых члены НАТО. Отказались они после того, как их разведка раскусила F-35 и нашла конкретные недостатки, свойственные этому самолету. Так или иначе в мире не существует самолетов, у которых бы не было недостатков», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

У всех новых американских самолетов есть свойственные им проблемы, которые связаны с рядом технических ошибок, говорит военный эксперт.

«Во-первых, на F-35 очень слабая система обнаружения. Россия в свою очередь обладает хорошей системой обнаружения, которая видит цель на двести километров больше. Поэтому мы можем похвастаться, что увидим американца раньше, нежели он нас. Во-вторых, как показала практика, F-35 имеют страшно капризную радиоэлектронику, и попадая в плотные слои атмосферы она сходит с ума. В-третьих, этот истребитель не может забираться на высоту, где могут летать другие самолеты. И наконец посадочный парашют. Не на каждом аэродроме есть длинная полоса по два или три километра», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее российские и западные СМИ сообщили, что американские F-35 оказались уязвимы перед российскими зенитными ракетными комплексами С-400. Кроме того, Москва активно занимается разработкой С-500, который способен поражать американские «невидимки» с более дальнего расстояния.