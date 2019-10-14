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Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

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Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

Украина еще при старой власти «декоммунизировала» День защитника Отечества, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, объединив с православным праздником Покров Пресвятой Богородицы. Также в этот день украинские националисты отмечают день основания Украинской повстанческой армии — боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН-УПА1 — запрещена в РФ).

Перед основным маршем радикалы «разминались» на акции за освобождение замкомвзвода первого батальона оперативного назначения ВСУ Виталия Маркова. Именно его подразделение вело минометный залп по журналистам в районе Славянска, в результате чего погиб итальянский репортер Андреа Рокелли.

Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

Марш в поддержку Виталия Маркова проводится в Киеве с 2017 года. В июне 2017-го Марков, успевший покинуть зону конфликта в Донбассе, решил съездить отдохнуть в Италию к родственникам, где был арестован итальянской полицией. Акции в поддержку убийцы итальянского журналиста периодически проходят в Киеве в течение двух лет, неизменно заканчиваясь у посольства Италии подачей петиции с требованием:

«Свободу Маркову!»

Так было и на этот раз — с утра около сотни националистов и ветеранов так называемой АТО собрались на Михайловской площади, затем прошли по центральным улицам Киева и завершили шествие на улице Ярославов вал у стен итальянского представительства.

Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

Митингующие держали плакаты:

«Марков осужден незаконно», «Марков — настоящий защитник Украины», «Приговор Маркову — это приговор Украине» и т.д.

Звучала традиционная кричалка «Слава Украине, героям слава!», националисты называли дело Маркова «сфабрикованным Россией», «лживым и бесчестным», «очерняющим Украину в глазах всей Европы» и т. д.

В итальянском посольстве на эту акцию отреагировали традиционно — то есть никак. Там прекрасно знают, что Марков получил свои 24 года тюрьмы абсолютно по делу. В распоряжении итальянского суда были многочисленные свидетельства очевидцев, а также видеозапись смертельного для Рокелли минометного залпа, сделанная британским репортером, товарищем погибшего итальянца.

Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

Однако надежду на освобождение Маркова манифестантам давало присутствие в их рядах осужденного в России за терроризм и считающегося на Украине «политзаключенным Кремля» Олега Сенцова, отправленного в Киев в рамках обмена заключенными 7 сентября 2019 года. Воодушевленные присутствием помилованного террориста, националисты заявляли, что мол раз Россия отпустила Сенцова, значит, нужно еще немного надавить на Италию, и тамошнее правосудие отпустит Маркова.

Сам Сенцов, ставший на Украине настоящим селебрити, сказал на акции небольшую речь. Ее смысл заключался в том, что мол Марков «не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его обвиняют, за этим делом стоит Россия, надо продолжать акции, и Маркова скоро отпустят».

Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

В целом акция в поддержку Маркова показала — на Украине явно сделали неправильные выводы из обмена 7 сентября. Теперь местные националисты верят: даже если их собрат совершил преступление, и оно было доказано, его все равно должны отпустить — для этого нужно только посильнее давить на власти той страны, где сидит преступник.

Однако, по мнению киевских экспертов, радикалы напрасно рассчитывают на освобождение Виталия Маркова: в Европе осужденный на основании очевидных доказательств преступник будет сидеть в тюрьме «от звонка до звонка», без всяких обменов.

Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

Так что Маркову, судя по всему, ничего не светит, даже несмотря на то, что недавно Киев сделал жест доброй воли в адрес Италии — украинская прокуратура передала своим итальянским коллегам адреса и телефоны как минимум 25 итальянцев, воевавших в Донбассе на стороне Луганской и Донецкой народных республик.

Впрочем, акция в поддержку Маркова — это была только разминка перед основным действом: маршем радикалов в честь «героев»-бандеровцев, репортаж о котором читайте на сайте Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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