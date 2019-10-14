Киевские неонацисты прошли маршем, поддержав убийцу итальянского репортера

Украина еще при старой власти «декоммунизировала» День защитника Отечества, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, объединив с православным праздником Покров Пресвятой Богородицы. Также в этот день украинские националисты отмечают день основания Украинской повстанческой армии — боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН-УПА1 — запрещена в РФ).

Перед основным маршем радикалы «разминались» на акции за освобождение замкомвзвода первого батальона оперативного назначения ВСУ Виталия Маркова. Именно его подразделение вело минометный залп по журналистам в районе Славянска, в результате чего погиб итальянский репортер Андреа Рокелли.

Марш в поддержку Виталия Маркова проводится в Киеве с 2017 года. В июне 2017-го Марков, успевший покинуть зону конфликта в Донбассе, решил съездить отдохнуть в Италию к родственникам, где был арестован итальянской полицией. Акции в поддержку убийцы итальянского журналиста периодически проходят в Киеве в течение двух лет, неизменно заканчиваясь у посольства Италии подачей петиции с требованием:

«Свободу Маркову!»

Так было и на этот раз — с утра около сотни националистов и ветеранов так называемой АТО собрались на Михайловской площади, затем прошли по центральным улицам Киева и завершили шествие на улице Ярославов вал у стен итальянского представительства.

Митингующие держали плакаты:

«Марков осужден незаконно», «Марков — настоящий защитник Украины», «Приговор Маркову — это приговор Украине» и т.д.

Звучала традиционная кричалка «Слава Украине, героям слава!», националисты называли дело Маркова «сфабрикованным Россией», «лживым и бесчестным», «очерняющим Украину в глазах всей Европы» и т. д.

В итальянском посольстве на эту акцию отреагировали традиционно — то есть никак. Там прекрасно знают, что Марков получил свои 24 года тюрьмы абсолютно по делу. В распоряжении итальянского суда были многочисленные свидетельства очевидцев, а также видеозапись смертельного для Рокелли минометного залпа, сделанная британским репортером, товарищем погибшего итальянца.

Однако надежду на освобождение Маркова манифестантам давало присутствие в их рядах осужденного в России за терроризм и считающегося на Украине «политзаключенным Кремля» Олега Сенцова, отправленного в Киев в рамках обмена заключенными 7 сентября 2019 года. Воодушевленные присутствием помилованного террориста, националисты заявляли, что мол раз Россия отпустила Сенцова, значит, нужно еще немного надавить на Италию, и тамошнее правосудие отпустит Маркова.

Сам Сенцов, ставший на Украине настоящим селебрити, сказал на акции небольшую речь. Ее смысл заключался в том, что мол Марков «не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его обвиняют, за этим делом стоит Россия, надо продолжать акции, и Маркова скоро отпустят».

В целом акция в поддержку Маркова показала — на Украине явно сделали неправильные выводы из обмена 7 сентября. Теперь местные националисты верят: даже если их собрат совершил преступление, и оно было доказано, его все равно должны отпустить — для этого нужно только посильнее давить на власти той страны, где сидит преступник.

Однако, по мнению киевских экспертов, радикалы напрасно рассчитывают на освобождение Виталия Маркова: в Европе осужденный на основании очевидных доказательств преступник будет сидеть в тюрьме «от звонка до звонка», без всяких обменов.

Так что Маркову, судя по всему, ничего не светит, даже несмотря на то, что недавно Киев сделал жест доброй воли в адрес Италии — украинская прокуратура передала своим итальянским коллегам адреса и телефоны как минимум 25 итальянцев, воевавших в Донбассе на стороне Луганской и Донецкой народных республик.

Впрочем, акция в поддержку Маркова — это была только разминка перед основным действом: маршем радикалов в честь «героев»-бандеровцев, репортаж о котором читайте на сайте Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.